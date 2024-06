【コラボ福袋「サマーラッキーバッグ」】事前予約期間:7月9日15時~7月25日26時価格:5,000円(1人5個まで。なくなり次第終了)

モスフードサービスは、7月19日より公開の映画「怪盗グルーのミニオン超変身」とのコラボレーション福袋「サマーラッキーバッグ」を7月9日より事前予約を開始する。価格は5,000円。

本福袋には、夏にぴったりのグッズと「お食事補助券5,000円相当(500円×10枚綴り)」が入った福袋となっており、グッズはモスバーガーと「ミニオン」のオリジナルイラストが入った「ビーチタオル」、「ふわふわレジャーシート」、「クリアレジャーポーチ」、「ミニうちわ」の4種類の雑貨がミニオンデザインの専用袋に入って提供される。

7月9日から7月25日の間にWEBにて事前予約を実施する予定をしており、受取期間は8月1日から10日までに対象店舗にて受け取る必要がある。なお8月1日より一部店舗にて店頭販売を行なう場合もあるが、なくなり次第終了となる。

ビーチタオル ふわふわレジャーシート クリアレジャーポーチ ミニうちわ お食事補助券5,000円相当(500円×10枚綴り) 専用袋(紙製)サイズ:横 約80cm × 縦 約150cm 素材:ポリエステルサイズ:横 約140cm × 縦 約95cm 素材:ポリプロピレン、ポリウレタン、アルミサイズ:横 約20cm × 縦 約13cm × マチ 約7cm 素材:ポリ塩化ビニル、ナイロンサイズ:直径 約18cm、もち手 約11.5cm 素材:ポリプロピレン

Despicable Me 4 (C) Universal City Studios LLC. All Right Reserved.

(C)Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.