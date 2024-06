“ライオンズ”と“石”オタク！？得意なことも好みも違う主演2人の共通点

お互いの“トリセツ”は?

水ドラ25「青春ミュージカルコメディ oddboys」(毎週水曜深夜1 時)。W主演の岡宮来夢さん&阿部顕嵐さんインタビュー【後編】。インタビュー【前編】では、岡宮さんが感激した阿部さんからのプレゼントや、笑いが絶えない楽しい稽古の話などを。――お互いに役者として素敵だと感じる部分は?阿部「来夢が持つ正義感は、芝居にも説得力を与えていると思います。今回の役は、正義感とは少し違うけど、ミュージカルへの深い愛情を貫いていて一本筋の通った人だから、そこに説得力を出せるんじゃないかなと思っています」

岡宮「ありがたいなぁ。顕嵐くんは、真ん中にいるだけで一瞬にして絵がキュッと締まるし、それこそ説得力がありますね。翔舞はミュージカル部の部員たちにアドバイスをくれるんですが、『この人が言うなら間違いないだろう』と思わせてくれる。こういう説得力って、顕嵐くんが生まれながらに持っているものでもあり、今まで生きてきた道のりが表れているからだと思うので、すごい所で戦ってきた人なんだと感じるよ」阿部「うれしいね。来夢にこれだけ言ってもらったからには、実際にドラマを観た方が『コイツの言うこと、よく分かんないな』と思われないように頑張ります(笑)」――共演する上で、お互いに伝えておきたい自分の“トリセツ”はありますか?岡宮「0から1を生み出すのが苦手だけど、1から10に膨らませることは得意です。自分から話題を作って話し始めるのは難しいから、話のきっかけは顕嵐くんにお願いしたいです(笑)」阿部「OK! 僕は話のきっかけを作るのは得意かも。ただ、思いついたままに話しているから、話題がコロコロ変わるけど(笑)。僕のトリセツは、朝はすごくテンション高いか低いかのどっちかだと思います。お腹が空いたらしゃべらなくなるから、分かりやすいんじゃないかな(笑)」岡宮「じゃあ、現場に差し入れします!(笑)」阿部「うれしい! 温かいものがいいな。スープとか」岡宮「了解です!」――岡宮さんが演じる憐はミュージカルオタクという役どころですが、お二人に“オタク”なジャンルはありますか?岡宮「スポーツが好きで、特に埼玉西武ライオンズを応援していて。ライオンズの試合の応援グッズもたくさん持っていて、声を枯らしながら応援しています。7月には始球式をさせていただくので、楽しみです。他にも、ディズニーとか好きなものはいろいろあります」阿部「僕も好きなものはたくさんあります。一つ挙げるなら“石”かな。宝石も大理石などの岩石も好きで、博物館の石コーナーによく行きます」岡宮「ダイヤモンドとかルビーも?」阿部「好き。石がどうやってできたか、人間は観測できないところが面白くて。科学的に成分を分析することで説明はできるけど、実際に“石ができる過程”を見たことがある人はいないし、見られない。何百万年の時を経て、その形になっている。すごいロマンですよね。家にスモーキークオーツという茶色がかった水晶を置いているんですが、磨いても削ってもないのに、自然に美しい色と形になるのが不思議だなと思って。あとモリオン(黒水晶)も好きです。石には魅力が詰まってますよ」岡宮「僕は4月生まれでダイヤモンドが誕生石なんだけど、いつかはダイヤモンドを着けたいし、ダイヤモンドにふさわしい人間になるのが、昔からの目標なんだよね。今、話を聞いて、そういう時が来たら、顕嵐くんにアドバイスをもらおうかなと思った」阿部「いくらでも教えますよ!」――阿部さんが演じる翔舞は謎めいた転校生ですが、お互いに謎な部分はありますか?阿部「好きな食べ物は何かな、とか(笑)。そういうライトなことって、意外と知らないよね」岡宮「確かに! 僕は、お寿司とか焼肉、あとはお子様ランチに入っているものが好き」阿部「めちゃくちゃ王道だ! 分かりやすいね」岡宮「そう、王道なんだよね。『ワンピース』ではルフィとゾロが好きだし」阿部「いいね! 僕の好きな食べ物は、とんかつ。『ワンピース』で好きなキャラは、シャンクスかレイリーかな」岡宮「渋いね〜!」阿部「渋くてカッコいいんだよ」岡宮「分かる、分かる!」――お二人の好みは、ちょっと違うということですか?岡宮「でも、共通点は多いです。車とかバイクが好きだったり」阿部「そうそう。だから、理解できるし、謎だと感じることはないかな」――二人で一緒に行ってみたい場所や、やってみたいことはありますか?阿部「寿司を食べに行きたいですね。一品一品の間があるから、そこで会話も弾むかなって」岡宮「寿司、いいね!」お二人がW主演を務める、水ドラ25「青春ミュージカルコメディ oddboys」(毎週水曜深夜1 時)第1話は、「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中!

【プロフィール】岡宮来夢(おかみや・くるむ)1998年4月23日生まれ。長野県出身。2019年、ミュージカル「『刀剣乱舞』〜葵咲本紀〜」の鶴丸国永役で注目を集める。舞台「BANANA FISH The Stage」、舞台「進撃の巨人 -the Musical-」、ミュージカル「ロミオ&ジュリエット」などで主演を務める他、数々の話題作品に出演。映像作品は、主演映画「クオリアの隣で」 (2018年公開)、ドラマ「たびくらげ探偵日記」(MBS)などに出演。本作「oddboys」では、主演に加え、主題歌「Restart」の作詞・歌も担当している。X:@okamiya_kurumu阿部顕嵐(あべ・あらん)1997年8月30日生まれ。東京都出身。映画「ツーアウトフルベース」(2022年)主演、舞台作品『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage、ドラマ「BLドラマの主演になりました」(テレビ朝日系)W主演、舞台「桃源暗鬼」主演など、舞台、ドラマ、映画と幅広く活躍。6人組グループ「7ORDER」のボーカルとして音楽活動も行っている。X:@alanabeofficialInstagram:@alanabe_official(撮影:倉持アユミ/取材・文:伊沢晶子)