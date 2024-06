2ÅÙÌÜ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤ËÎ×¤à¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡¢WÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡ÖÍ½ÁÛÄÌ¤ê¸·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¡¢ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï

日本サッカー協会(JFA)は27日、2026年北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予選(3次予選)に関して、9月、10月の2試合の予定を発表した。27日、マレーシアのクアラルンプールにて、組み合わせ抽選会が実施。日本代表はグループCに入り、オーストラリア、サウジアラビア、バーレーン、中国、インドネシアとの対戦が決定した。ホーム&アウェイで対戦し、上位2カ国がW杯出場権を獲得。3位、4位の場合は4次予選に回ることとなる。

日本は9月の初戦がホームで中国と対戦。第2戦はアウェイでバーレーンと対戦し、10月はアウェイでサウジアラビアと、ホームでオーストラリアと対戦する。11月にはアウェイ連戦が待っており、インドネシア、中国と対戦する。森保一監督は今回の組み合わせ決定を受け、JFAを通じてコメントしている。「予想通り厳しいグループに入ったな、という第一印象です。前回のワールドカップ最終予選も険しい道のりを歩み、今回もそれ以上に過酷な戦いに挑むことになりますが、覚悟と勇気を持って臨みたいと思います」「アジアでの戦いは一筋縄ではいきませんが、これまでの経験やチームとしての積み上げを生かしながら選手、スタッフと共に一戦一戦、勝利を目指して戦い抜きます。サポーターの皆さんも共闘をよろしくお願いします」■2026年北中米ワールドカップ アジア最終予選【グループC】◆第1節2024年9月5日(木日本 vs 中国オーストラリア vs バーレーンサウジアラビア vs インドネシア◆第2節2024年9月10日(火)バーレーン vs 日本中国 vs サウジアラビアインドネシア vs オーストラリア◆第3節2024年10月10日(木)サウジアラビア vs 日本バーレーン vs インドネシアオーストラリア vs 中国◆第4節2024年10月15日(火)日本 vs オーストラリアサウジアラビア vs バーレーン中国 vs インドネシア◆第5節2024年11月14日(木)インドネシア vs 日本オーストラリア vs サウジアラビアバーレーン vs 中国◆第6節2024年11月19日(火)中国 vs 日本バーレーン vs オーストラリアインドネシア vs サウジアラビア◆第7節2025年3月20日(木・祝)日本 vs バーレーンオーストラリア vs インドネシアサウジアラビア vs 中国◆第8節2025年3月25日(火)日本 vs サウジアラビア中国 vs オーストラリアインドネシア vs バーレーン◆第9節2025年6月5日(木)オーストラリア vs 日本バーレーン vs サウジアラビアインドネシア vs 中国◆第10節2025年6月10日(火)日本 vs インドネシアサウジアラビア vs オーストラリア中国 vs バーレーン