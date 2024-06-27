THE BEAT GARDEN、メイキングムービー公開
THE BEAT GARDENが主題歌を担当する桜田ひより主演カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン『あの子の子ども』が、6月25日より放送開始となった。主題歌「わたし」の歌詞が歌詞検索サイトに公開となったほか、メンバーの素の様子をとらえたメイキングムービーもアップされている。
◆THE BEAT GARDEN 画像
メイキングムービーは、ドラマ『あの子の子ども』初回放送をTHE BEAT GARDENのメンバーがリアルタイム視聴していた様子を収めたもの。ドラマのために書き下ろした主題歌「わたし」が、作中で流れた瞬間の表情や感想などが収められた。
■デジタルシングル「わたし」
2024年7月9日(火)0:00 配信開始
※カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン『あの子の子ども』主題歌
▼iTunesプリオーダー
https://thebeatgarden.lnk.to/Watashi
▼TikTok先行配信
https://thebeatgarden.lnk.to/Watashi_TikTok
▼「わたし」歌詞先行公開
https://www.uta-net.com/song/356493/
▼「わたし」キャンペーン
キャンペーン期間：6月25日(火)23:30〜7月8日(月)23:59
対象サービス：iTunesストア
特典：「わたし」メンバー直筆サイン入りジャケット
https://form.universal-music.co.jp/po_thebeatgarden_watashi/page/index.html
■カンテレ／フジテレビ系 火ドラ★イレブン『あの子の子ども』
出演：桜田ひより、細田佳央太、茅島みずき、野村康太・前田旺志郎、橋本淳・野間口徹、美村里江、石田ひかり 他
原作：蒼井まもる『あの子の子ども』(講談社「別冊フレンドKC」刊)
脚本：蛭田直美
音楽：haruka nakamura
主題歌：THE BEAT GARDEN「わたし」
監督：アベラヒデノブ 山浦未陽 松浦健志
プロデューサー：岡光寛子(カンテレ)
伊藤茜(メディアプルポ)
制作協力：メディアプルポ
制作著作：カンテレ
公式HP：https://www.ktv.jp/anokonokodomo/
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