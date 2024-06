BMSGに所属するSKY-HI・Novel Core・Aile The Shota・edhiii boi・REIKOが集結したBMSG POSSEのインタビュー映像「This Is Who We Are」が公開された。本映像では、5月より本格的に始動した彼らの真意と、それぞれの視点から語る“BMSG POSSEとは”に迫る。第1弾は、edhiii boiのインタビュー映像が公開。この後、4週連続で公開が予定されている。

リリース情報

◼︎Digital Single「MINNA BLING BLING」



2024年6月26日(水)Out

Streaming & Download : https://orcd.co/bmsgposse_minnablingbling



◼︎Digital Single「Girlfriend」



2024年5月29日(水)Out

Streaming & Download : https://lnk.to/BMSGPOSSE_GF

