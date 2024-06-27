ゲオ、7色発光するLEDが付いたBluetoothゲーミングバースピーカー
ゲオストアは6月27日、ゲオ直販ストア「ゲオオンラインストア」でBluetooth接続のLEDライト付きゲーミングバースピーカー（GRND-GMSPKA26BK）を発売した。6月28日からは全国のゲオショップでも順次発売する。価格は4,378円。
Bluetooth接続のLED ライト付きゲーミングバースピーカー（GRND-GMSPKA26BK）
「BluetoothLED ライト付きゲーミングバースピーカー」（GRND-GMSPKA26BK）は、PCディスプレイやスマートフォンなどと接続して小型サウンドバーとして使えるスピーカー。7色発光のLEDライトを本体下部に備え、4パターンの発光を選択できる。
本体は横幅418mmで、PCディスプレイと組み合わせる場合は19〜24インチの画面に適している。出力は最大14Wで、52mm径のスピーカーユニット2基と、低音増強用のパッシブラジエーターを2基を搭載。デバイスとの接続はBluetooth 5.3のほか、3.5mmオーディオケーブルによる有線接続も可能だ。
本体サイズは幅418×奥行81×高さ76mm、重さは約957g。
Bluetooth接続のLED ライト付きゲーミングバースピーカー（GRND-GMSPKA26BK）
「BluetoothLED ライト付きゲーミングバースピーカー」（GRND-GMSPKA26BK）は、PCディスプレイやスマートフォンなどと接続して小型サウンドバーとして使えるスピーカー。7色発光のLEDライトを本体下部に備え、4パターンの発光を選択できる。
本体サイズは幅418×奥行81×高さ76mm、重さは約957g。