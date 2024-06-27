¾×·â¤ÎËÜÎÝÂÇ&27¿Í»Â¤ê¡Ä¹Åç¡¦¿¹²¼Äª¿Î¤Îà¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡ÜÌÔÂÇ¾Þá¤ÇµÓ¸÷¡¢56Ç¯Á°¤ÎÀ¾Å´¡¦°ðÈøÏÂµ×¤Ï¤â¤Ã¤È¥¹¥´¤«¤Ã¤¿!?¡¡
¡¡6·î25Æü¤Î¹Åç¡½¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¹Åç¤Î¿¹²¼Äª¿Î¤¬¤ï¤º¤«91µå¤Ç2°ÂÂÇÌµ»Íµå´°Éõ¾¡Íø¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤â3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÈÂçË½¤ì¤·¡¢1968Ç¯9·î1Æü¤Î¶áÅ´Àï¤ÇÀ¾Å´¡¦°ðÈøÏÂµ×¤¬µÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè¤Î100µåÌ¤Ëþ´°Éõ&ÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÅÁÀâ¤ÎÅ´ÏÓ¤Ï56Ç¯Á°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤«¡½¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¸¤ã¥ï¥·¤Î¥Û¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤È¶¦¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤È¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹°ðÈø¤Î¼Ì¿¿¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤ê¡¢¡ÖÃÓ±Ê¤Ç¤è¤·°ðÈø¤Ç¤Ê¤ª¤è¤·À¾Å´Ï¢¾¡¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âè2»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿°ðÈø¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤â5²ó¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¡£99µå¡¢ÂÇ¼Ô27¿Í¤Ç¶áÅ´ÂÇÀþ¤ò2°ÂÂÇ´°Éõ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¥×¥í13Ç¯ÌÜ¡¢31ºÐ¤ÎÅ´ÏÓ¤Ï56»î¹ç¤ËÅÐÈÄ(14ÀèÈ¯)¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.77¤Ê¤¬¤é¡¢9¾¡11ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢Åö»þ¤Îµ»ö¤òÉü¹ï¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡½¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º(1968Ç¯9·î1Æü¡¢Ê¿ÏÂÂæµå¾ì)
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¼ì·®ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤êÂÇ·â¤Ç³èÌö¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏÃ¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ÎÆü¡¢°ðÈø¤ÏÃæ·ø±¦¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤àÂç¥Û¡¼¥Þ¡¼¤ò¸Þ²ó¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¹¶·âÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤¤ËÆ¯¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤È¤áÂÇ¤Á¤Ç°ðÈø¤Îº£µ¨¥Ò¥Ã¥È¿ô¤Ï7ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤è¤ê¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÏÃ¤¬ÂçÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥Þ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡£ºÇ¶á¡¢ÏÓ¤ò¤¢¤²¤ÆÅê¤²½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤«¤éÅê¤²¤ë¤È¹âÄã¤ÎÀ©µåÎÏ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤À¤¬¡¢³°³ÑÄã¤á¤Ë¥Ó¥·¥Ã¤È¤¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡£»°¿¶¤ÏÁ´Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤µ¡£³°³Ñ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ê¡¢¥º¥Ð¥êÆâ³Ñ¤µ¡£ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤È¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë»°¿¶¤â¤È¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤ã¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥óÆóÅÙ¤á¤Î´°Åê¾¡¤Á¡£¥·¥ã¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥È¾¡¤Á¤Ï»Í½½ÆóÇ¯È¬·î»°Æü¤ÎÂÐÆî³¤16²óÀï¤¤¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢º£µ¨ºÇ¹â¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢Ï»·î¤ÎºåµÞÀï¤Ç¡¢6¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢»àµå1¸Ä¤·¤«Í¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤°¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¡£´°Éõ¤Ï¸Þ²ó¤´¤í¤«¤é°Õ¼±¤·¤¿¡£Åêµå¿ô99µå?¡¡¤¦¡¼¤ó¡£¤Þ¤¢ÅÀ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð120µå¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤¢¤ë¤è¡×¥¢¥»¤Ò¤È¤Ä¤«¤«¤º¤Ë¸ì¤ë°ðÈø¤Ë¤Ï¡¢Á´À¹´ü¤ò»×¤ï¤»¤ë¼ã¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ðÈø¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤»°ÎÝÂ¦¤Ç¤Ï¶áÅ´¤Î»°¸¶æû´ÆÆÄ¤¬¡Ö¿³È½¤¬´Å¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¿³È½¤Ê¤é¡¢°ðÈø¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»×¤¦¤È¤ª¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¡°æ¼ç¿³¤ËÆñ¥¯¥»¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤ò°ðÈø¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤âÅêµå½Ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤µ¡£¿³È½¤À¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥½¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤Ï¤¤¤ï¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤â¤È¤ì¤ë¡¢¤¯¤µ¤¤¥¿¥Þ¤òÅê¤²¤Ê¤¤ã¤Í¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£°Â°æÃÒµ¬¤ÈÅÚ°æÀµÇî¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°ÂÂÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°Â°æ¤ÏµÜ»û¾¡Íø¤¬»°Åð¤ò¤Ï¤Ð¤ß¡¢ÅÚ°æ¤ÏÊ»»¦¤ÇÌµ»ÄÎÝ¤ÎÄÁµÏ¿¤Þ¤ÇÀ¸¤ó¤À°ðÈø¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥È¤Ç¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¸ý¤Ö¤ê¡£¤³¤ì¤Ç°ìÃÊ¤È¼«¿È¤ò¤â¤Ã¤¿¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¤¤Þ¤´¤í¤Ê¤Ë¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î?¡¡Ï»·î¤´¤í¤«¤é¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£ÅÐÈÄ¿ô¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤µ¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Ï¤·¤ã¤®¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£