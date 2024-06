〈秋山具義の今月のNEW麺〉東京では珍しい、カリカリの焼き竹輪天も絶品！ 本場仕込みの讃岐うどん店がオープン

食べロググルメ著名人としても活躍するアートディレクターの秋山具義さんが、日々オープンする新店の中でも大好きな「麺」に注目して紹介します。

秋山具義が注目! 今いちばん新しい麺

「麺」と言っても、ラーメン、うどん、そばなどさまざま。いろいろな麺の新店が続々とオープンする中、「食べログ グルメ著名人」であり、自他共に認める“麺マニア”の秋山具義さんが今気になるお店へ行き、レポートしてくれました! 今回は、香川で学んで開業したうどん店です。

教えてくれる人

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

2024年6月のNEW麺「讃岐うどんひろ川 中目黒総本店」

小道に入っていくと現れるお店

祐天寺の線路沿いの車が通れないほど細い道に、この讃岐うどん店はあります。祐天寺とは思えない、昔からある香川のうどん店のような郷愁を感じる店内です。

すっきりとした店内

こちらは、本場の香川県の讃岐うどんと同じように、小麦粉と塩と水のみでうどんを作り、2日間熟成させることで、麺にもちもち感や弾力を出しているそうです。

つけうどん

麺のおいしさは「こしと弾力を愉しむ つけうどん」650円を食べるとよくわかります。

かけうどんとえびのすり身天

「いりこだしが効いとる!かけうどん」650円では、こちらの完全オリジナル配合というだしのおいしさを楽しめます。

昔ながらの讃岐の焼き竹輪天

そして、東京ではなかなかお目にかかれない天ぷらがおいしいんです。すべて、香川県観音寺市の「山地蒲鉾」から直送された練り物を天ぷらにしているそうで「香川県観音寺名物!えびのすり身天」350円と「昔ながらの讃岐の焼き竹輪天」300円が絶品。

ふたりでお店を切り盛り

店主・廣川さんと、接客担当・お姉さん(実姉)の気持ちの良い接客もうれしいお店でした。

<店舗情報>◆讃岐うどん ひろ川 中目黒総本店住所 : 東京都目黒区祐天寺1-2-15TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込。

写真:秋山具義

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

