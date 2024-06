デヴィッド・テナント、LGBTQ+擁護のつもりが「黙れ」発言で政界を巻き込む事態に

『グッド・オーメンズ』のデヴィッド・テナントがLGBTQに対して批判的な議員に「黙れ」と言ったことで炎上しているとDeadlineが伝えている。

『ドクター・フー』や『グッド・オーメンズ』などで知られる英国出身の人気俳優デヴィッド。先日行われたブリティッシュLGBTアワード授賞式にてセレブリティ・アライ(LGBTを支援するストレートの人)賞を授与され、受賞スピーチを行ったがその内容に注目が集まっている。

スピーチで受賞の喜びを露わにし、共感や理解に努めることの大切さを教えてくれたのは妻ジョージアであると述べたデヴィッド。

「正直に言えば、誰かを傷つけない限り、誰もがなりたいようになって、生きたいように生きる権利をもっていることが、特別な賞などに値するもので、そうして認められるという事実にちょっとうんざりしているんです。だって常識ではないですか?」と述べた後、話題はLGBTQに批判的な姿勢で知られる平等大臣ケミ・ベイドノックの話に。

「それは人間としての礼儀です。そんなことを“認める”ことが価値のある世界に生きるべきではない。しかしながら、目覚めてケミ・ベイドノックが存在しない世界になるまでは、――彼女の不幸を願っているのではなく、ただ黙ってほしいだけですが――この世界でこの賞をいただけて光栄に思います」と述べた。

好戦的なことで知られるベイドノック大臣は早速SNSでこの件に言及。「私は黙りません。女性や少女の安全よりも、Stonewallからの評価を優先するような男性たちに口を封じられるつもりはない」とコメント。LGBTQ+コミュニティの権利を推進するための慈善団体Stonewallの名を出して真っ向から非難した。

I will not shut up. I will not be silenced by men who prioritise applause from Stonewall over the safety of women and girls.

A rich, lefty, white male celebrity so blinded by ideology he can’t see the optics of attacking the only black woman in government by calling publicly… https://t.co/caIQOFYnrU

- Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) June 25, 2024