ソン・イルグクの三つ子、成長した姿に驚き！「ユ・クイズ ON THE BLOCK」予告映像が話題

ソン・イルグクと三つ子の息子であるデハンくん、ミングクくん、マンセくんが、tvN「ユ・クイズ ON THE BLOCK」への出演を知らせたなか、大きく成長した三つ子の姿が注目を集めている。26日、tvN「ユ・クイズ ON THE BLOCK」の公式チャンネルには「元祖スーパーマン“ソンDaddy”ソン・イルグクと現実に疲れたおばさん、おじさんたちを癒してくれた、国民のLAN線(オンライン)甥っ子だった“三つ子”デハン、ミングク、マンセが『ユ・クイズ ON THE BLOCK』にやって来ました! いつの間にかチョ・セホより背が高くなったデハン、ミングク、マンセ」というコメントとともに、短い映像が掲載された。

公開された映像には、ソン・イルグクと三つ子たちが「ユ・クイズ ON THE BLOCK」のMCであるユ・ジェソク、チョ・セホに挨拶している姿が映っている。シャツにネクタイを締めて、ベージューカラーのパンツを履いている三つ子は、ソン・イルグクとあまり変わらない高身長を誇り、人々を驚かせた。成長した三つ子にチョ・セホとユ・ジェソクは「僕より背が高いですね」「ソン・イルグクさんではないんですか?」と驚いた。ソン・イルグクと三つ子が出演した「ユ・クイズ ON THE BLOCK」は、韓国で7月中に公開される予定だ。