BMSG POSSEのインタビュー映像が4週連続で公開！第1弾はedhiii boiが登場

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■5月より本格始動したBMSG POSSEの真意を語るインタビュー映像『This Is Who We Are』

BMSG POSSEのインタビュー映像『This Is Who We Are』が公開された。

SKY-HIがCEOを務めるBMSGに所属するソロアーティスト5人(SKY-HI・Novel Core・Aile The Shota・edhiii boi・REIKO)が集結したBMSG POSSE。

『This Is Who We Are』では、5月より本格的に始動した彼らの真意と、それぞれの視点から語る「BMSG POSSEとは」を伝える。

第1弾は、現役高校生のラッパーedhiii boiのインタビュー映像が公開。本企画は、4週連続で公開が予定されている。

リリース情報

2024.05.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Girlfriend」

2024.06.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「MINNA BLING BLING」

BMSG OFFICIAL SITE

https://bmsg.tokyo/