元ソフトバンク監督の秋山幸二氏(62)の長女・秋山真凜(27)がプロゴルファー・杉本エリック(30)と結婚したことを27日、自身のインスタグラムで発表した。

秋山は「いつも応援してくださるみなさんへ」と書き出し「この度プロゴルファーの杉本エリックさんと約2年の交際期間を経て結婚致しましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表した。

ウエディングドレスでの2ショット写真とともに「彼とはゴルフ中継のお仕事をきっかけに知り合いました」と振り返り「いつも温かく優しい心で素の私を受け入れてくれる彼といると自然と笑顔も増え心から信頼でき幸せと感じられます」と杉本への思いを記した。

また「家族以外でこのような感情を覚えたのは初めてでした。彼とこの幸せを分かち合いながら今後の人生を共に過ごしていきたいと強く思いました」とし「これからは家族として共に支え合い笑顔溢れる家庭を築いていきます。お仕事もこれまで以上に精進して参ります。今後とも宜しくお願い致します」と伝えた。

杉本も自身のインスタグラムを更新し「A start of a new chapter, with my wife」と秋山との結婚を報告した。