◆NewJeans、海外アーティスト史上最速の東京ドーム公演

【モデルプレス=2024/06/27】韓国の5人組グループ・NewJeans(ニュージーンズ)が6月26〜27日の2日間にわたり、東京ドームにてファンミーティング「NewJeans Fan Meeting ‘Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome’」を開催。ここでは、26日の公演の様子をお届けする。【ライブレポート・セットリスト】NewJeansは、ADOR所属のMINJI(ミンジ)、HANNI(ハニ)、DANIELLE(ダニエル)、HAERIN(ヘリン)、HYEIN(ヘイン)からなる5人組グループで、2022年7月22日にデビュー。グループ名には、毎日つい手に取ってしまい、いつ穿いても飽きない「ジーンズ」のような時代のアイコンになるという抱負と、「New Genes」になるという意気込みが込められている。ミン・ヒジン統括プロデューサーのもと、メンバーの純粋でナチュラルな魅力、エネルギッシュでありながらもクールなパフォーマンス、そしてどこか懐かしくも唯一無二の中毒性がある楽曲で人気を集めている。

◆NewJeans「東京ドームは夢のステージ」

◆NewJeans、Bunniesを虜にし続けた150分間

◆「NewJeans Fan Meeting ‘Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome’」セットリスト

今回の「NewJeans Fan Meeting ‘Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome’」はNewJeansにとって日本で初の単独公演。海外アーティストとしてデビュー後最短期間となる1年11ヶ月での東京ドーム公演は両日完売し、2日間で9万1200人を動員した。また、4月より足の甲を微細骨折し活動を休止していたHYEINが、一部パフォーマンスに制限はありながらも同公演にて復帰を果たした。さらに、両日ともに世界的アーティストがゲスト出演。Day1には音楽ユニット・YOASOBI、Day2にはRina Sawayama(リナ・サワヤマ)がステージに登場した。会場には、Official Light Stickを持ったBunnies(NewJeansファンの総称)たちが続々と集まっていく。人気アニメ「パワーパフガールズ(THE POWERPUFF GIRLS)」とメンバーがコラボした5体のキャラクターのバルーンが吊り下げられており、開演前からNewJeansの世界観がたっぷり。突如「Bunniesどこにいるの?」というメンバーからの声に歓声が沸き起こると、同公演を待ちわびる5人の姿、東京ドームまでの道のりを早送りで写した映像がスクリーンに映し出された。20分以上にわたる異例のDJタイムで会場は熱気を帯び、今か今かと待ちわびたBunniesの元へデビュー曲「Attention」とともにメンバーが勢いよく登場した。髪までコントロールして踊っていると評されるサビのダンスを、HYEINも含めた5人が久々に揃い踊っていた。続けて「Cookie」を披露した後はメンバーがはけ、映像で「私たちの心を当ててみて!ゲーム」と題し、2択の質問をメンバー1人ひとりがどう答えるかを当てる時間に。ステージ不在の間もBunniesを置いてけぼりにしない可愛らしい企画で盛り上げていた。「Special Stage」と題し、HANNIとDANIELLEによるユニット、HAERINのソロダンスステージを経て、全員がデニムを基調とした衣装に着替え「Hype Boy」へ。それぞれの自己紹介では、後にMINJIが「日本語の勉強本当に頑張ったじゃないですか?」と問いかけるほど、努力を感じる流暢な日本語でBunniesを驚かせた。MINJIは「今日東京でBunniesにお会いできて本当に嬉しいです」「こんなに早く叶うと思いませんでしたが全部Bunniesのおかげです!」、DANIELLEは「東京でBunnies Campをすることができて本当にワクワクしてます!」とそれぞれ笑顔を見せた。HANNIは念願の日本単独公演に「日本でBunniesに会えて本当に嬉しいです。これからはもっと頻繁に会いましょうね」「私も好き」と可愛らしく約束。HAERINも「Bunniesがすぐ隣にいるように感じます」、HYEINも「東京ドームは夢のステージ」と語り「今日の東京ドームの記憶がBunniesの皆さんの記憶にずっと残ってくれたら嬉しいです!」と日本のBunniesとの対面を噛み締めていた。音楽プロデューサー・250(イオゴン)が手掛けたリミックスバージョンの「Hurt」から「New Jeans」、広いステージ全てを埋め尽くす大勢のバックダンサーとともに届けた「Super Shy」までノンストップ。「Get Up」が流れ、会場が少し静まるとファルセットの美しい歌声と激しいUKガレージのビートがマッチした「Cool With You」で観客の視線を集中させる。夢中になったBunniesをさらに惹きつけるように、再びソロステージとしてMINJI、HYEIN、DANIELLE、HANNIのパフォーマンスが展開された。「Bubble Gum」の日本語バージョン、「Right Now」と続け、YOASOBIのステージへ。その後のステージにはHYEINは参加せず、天使のような羽がついた可愛らしい衣装を着た4人が「ETA」から「How Sweet」「Supernatural」とリリースされたばかりの楽曲を続々と披露。再び5人が揃い「まだ帰りたくないです…」「皆さんの近くに行きます!」とファンを恋しがったメンバーはMINJI、HANNIとDANIELLE、HAERIN、HYEINに分かれトロッコに乗り、遠くのファンまで愛を届ける。それに応じるかのように、Bunniesの掛け声もさらに力強くなったと思うと、5人はそれぞれアリーナ席に降り立ち、Bunniesと直接ハイタッチやアイコンタクトで交流を楽しんだ。「Ditto」で本編を終えたNewJeansだが、アンコールを求める声は鳴り止まず「ASAP」で再び登場。最後まで手を振り、Bunniesを虜にし続けた約150分間のステージを締めくくった。(modelpress編集部)Opening DJ1.Attention2.Cookie<VTR>〜Special Stage Intro3.Hold It Down(HANNI&DANIELLE)※未発表曲4.Heel Dance(HAERIN)※ダンス5.Hype Boy<MC>6.Hurt(250 Remix)7.New Jeans8.Super Shy9.Get Up(VCR)10.Cool With You<VTR>11.踊り子(MINJI)※Vaundyカバー12.プラスティック・ラブ(HYEIN)※竹内まりやカバー13.Butterflies(With U)(DANIELLE)※初公開の自作曲14.青い珊瑚礁(HANNI)※松田聖子カバー<MC>15.Bubble Gum16.Right Now17.BIRI BIRI/YOASOBI ※YOASOBI コラボ18.アイドル/YOASOBI ※YOASOBI only〜DJ19.ETA20.How Sweet21.Supernatural22.OMG23.Ditto<Encore>24.ASAP【Not Sponsored 記事】