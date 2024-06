グローバルボーイズグループ・JO1の新曲「Believe in You」(ビリーブインユー)のデジタルリリースが、6月30日午前0時より、各種音楽配信サービスにて開始することが決定した。同曲は、7月19日から全国公開となる映画『逃走中 THE MOVIE』の主題歌で、映画には JO1から、川西拓実、木全翔也、金城碧海がメインキャストとして出演する。映画のために書き下ろされた「Believe in You」は、デジタル配信リリースの新曲で、友情・絆をエモーショナルに描いたミディアムバラード。JO1メンバーの美しく重なるコーラスワークが印象的な1曲となっている。さらに、映画公開&主題歌デジタルリリースに先駆けて、歌詞にも登場する“足跡”をモチーフにしたアートワークを公開。デジタルリリースに合わせてStationheadを使用した「Listening Party」も7月1日より実施する。