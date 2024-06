K-POP5人組グループ・NewJeansが26日、東京ドームで初の単独日本公演『NewJeans Fan Meeting 'Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome'』を開催した。メンバーのソロステージでは日本のヒット曲のカバーや自作曲初公開で満員の観客を沸かせたが、とりわけHANNI(ハニ)がカバーした松田聖子の「青い珊瑚礁」が大反響を呼び、Xでは日本のみならず韓国でも「青い珊瑚礁」がトレンド入りした。

NewJeansはソロステージでHAERIN(ヘリン)がダンス曲「Heel Dance」をダンサーとパフォーマンスしたのを皮切りに、MINJI(ミンジ)がVaundyの「踊り子」を、HYEINが竹内まりやの「プラスティック・ラブ」をカバー。DANIELLE(ダニエル)は自作曲「Butterflies(With U)」を初披露した。そして、ソロステージ“トリ”のHANNI(ハニ)が「青い珊瑚礁」のイントロとともに登場。白とブルーのボーダーシャツに白のスカートを合わせた衣装で伸びやかな歌声を響かせると、この日一番の大歓声があがった。今をときめくアイドルが80年代の王道アイドルソングをさわやかに歌ってキラキラの笑顔を振りまくと、満員の観客はメロメロに。歌唱後に会場が暗転しても衝撃の余韻でどよめきが続くほど、東京ドームは高揚感に包まれた。歌唱後にHANNIは「私が歌った曲、皆さんびっくりしましたか?」と投げかけると、「代表がオススメしてくれた曲なんです」と、ミン・ヒジン代表の選曲だったことを告白。MINJIは「後ろで聴いていました。皆さんがウワーッとなっていたのがよかったです」と笑顔をみせた。終演後のSNSもHANNIのソロステージで話題沸騰。「ハニの青い珊瑚礁があまりにもよかった」「ハニちゃんの青い珊瑚礁大優勝」「選曲天才」「ハニちゃんの青い珊瑚礁最高すぎる…… スタイリング、衣装も完璧」「ハニに青い珊瑚礁歌わせたミンヒジン天才すぎる」「周りのニュージーンズおじさんたちからどよめきか起きてた笑」「プラスティックラブに青い珊瑚礁はおじさん狙い撃ちだよ」「ハニの歌う『青い珊瑚礁』が神だった! これだけでチケット代の価値があったと思うくらい」と反響を呼んだ。Xの国内トレンドでは「青い珊瑚礁」「松田聖子」「ハニちゃん」などの関連ワードが上位にランクイン。日本のみならず韓国でも「青い珊瑚礁」がトレンド入りする盛り上がりとなり、「青い珊瑚礁が日本でも韓国でもトレンド入りしてるのマジか…」と驚きの声もあがった。■『NewJeans Fan Meeting ‘Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome’』Day1セットリストOpening DJ01. Attention02. Cookie03. Hold It Down /HANNI&DANIELLE(未発表曲)04. Heel Dance/HAERIN(ダンス曲)05. Hype Boy06. Hurt (250 Remix)07. New Jeans08. Super Shy09. Get Up (VCR)10. Cool With You11. 踊り子/MINJI(Vaundyカバー)12. プラスティック・ラブ/HYEIN(竹内まりやカバー)13. Butterflies(With U)/DANIELLE(初公開の自作曲)14. 青い珊瑚礁/HANNI(松田聖子カバー)15. Bubble Gum16. Right Now17. BIRI BIRI/YOASOBIコラボ18. アイドル/YOASOBI19. ETA20. How Sweet21. Supernatural22. OMG23. Ditto【アンコール】24. ASAP