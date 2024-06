世界の音楽シーンを席巻しているK-POP5人組グループ・NewJeansが26日、東京ドームで初の単独日本公演『NewJeans Fan Meeting 'Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome'』を開催した。2022年7月の鮮烈デビューから1年11ヶ月での東京ドーム公演は、海外アーティスト史上最速。4月に足の甲を微細骨折し、活動を中断していたHYEIN(ヘイン)もステージ復帰し、Bunnies(バニーズ=NewJeansファン)を沸かせた。

東京ドーム周辺には、メンバーののぼりやフラッグがズラリと並び、ドーム内にはNewJeans×パワーパフガールズの巨大キャラクターバルーンがBunniesを出迎えるなか、オープニングはNewJeansの「Attention」「Hype Boy」「Ditto」を手がけた音楽プロデューサー250(イオゴン)のDJステージから始まった。20分ほどのDJタイムを経て、午後7時28分、「Attention」のイントロに乗せ、NewJeansが登場。HYEINのステージ復帰で5人がそろい、東京ドームに大歓声がこだました。NewJeansは、MINJI(ミンジ)、HANNI(ハニ)、DANIELLE(ダニエル)、HAERIN(ヘリン)、HYEINからなる5人組。2022年7月にアルバム『New Jeans』でデビューすると、トリプルタイトル曲のうち「Attention」「Hype Boy」で旋風を巻き起こし、続く1stシングル「OMG」の収録曲「Ditto」で大ブレイク。「OMG」「Super Shy」「ETA」など発表する曲ごとに国内外のチャートを席巻してきた。今月21日には満を持して日本デビューし、この日、日本での初単独公演を東京ドームで迎えた。序盤のスペシャルステージでは、HANNIとメガネをかけたDANIELLEが登場。未発表曲「Hold It Down」で新境地のラップの応酬を繰り広げると、歩み寄った2人は笑顔とグータッチを交わして観客は大盛り上がり。続いて、星空のような映像演出の中、HAERINがソロで登場し、ダンス曲「Heel Dance」を披露。女性ダンサーたちを引き連れ、長い髪を振り乱しながらのダンスパフォーマンスで観客の視線を釘付けにした。デニム基調の衣装に着替えた5人が再びステージに集まり、「Hype Boy」の披露で5曲を終えたところでメンバーがそれぞれ自己紹介した。最年長で最も日本語が堪能なMINJIは「こんばんは皆さん。東京で皆さんにお会いできて本当にうれしいです。最後までみんなで楽しい時間を作ってください」と呼びかけ。DANIELLEは「今日も頑張って、最後まで盛り上がっていきましょう!愛してます」と伝え、HANNIは「本当にうれしいです。これからはもっと頻繁に会いましょうね!皆さん、どうですか?」と客席にマイクを向け、観客は大声援で呼応した。HAERINは「Bunniesが私のすぐ隣にいるよう感じます。きょうはよろしくお願いします」とあいさつ。復帰ステージとなったHYEINは「皆さん楽しんでますか?私もです!東京ドームでの時間がBunniesの皆さんの記憶にずっと残ってくれたらうれしいです。幸せな1日にしちゃいましょう!」と声を弾ませた。日本での初単独公演が東京ドームの大舞台となり、メンバーは口々に「東京ドームは本当に夢のステージで、こうやってここに立っていることは信じられないです」「こんなに早く立てるとは思いませんでした。全部Bunniesのおかげです」「本当に感動しました」と日本語で伝えて感激した。そして、バンドメンバー紹介では、真っ先にKing Gnuのベーシスト・新井和輝が巨大ビジョンに大映しにされ、ドームは驚きの声とどよめきに包まれた。SANABAGUNの磯貝一樹(Gt)と大樋祐大(Key)に、Soy(Dr)と、昨年10月に横浜で行われたコカ・コーラのライブイベントと同じメンバーが演奏でステージを盛り上げた。中盤では、MINJIが「唯一東京でしか観られないステージを待っていてください」と予告していたソロステージへ。制服に白のパーカー、リュックを背負ってセンターステージに登場したMINJIは、Vaundyの「踊り子」をカバーした。特有の低音ボイスで物憂げに歌って耳目を引き付けると、花道を走り出し、リュックを客席に投げ入れるパフォーマンスも。続くHYEINは、竹内まりやが40年前の1984年に発表し、昨今では世界的なシティポップブームで再注目されている「プラスティック・ラブ」をカバー。DANIELLEは初公開の自作曲「Butterflies(With U)」をしっとりと歌うと、アウトロではマイクをステージに置き、ソロダンスでも魅せた。そして、松田聖子の「青い珊瑚礁」(1980年)のイントロともにHANNIが登場すると、この日一番の大歓声が沸き起こった。今をときめくアイドルが80年代の王道アイドルソングをさわやかに歌ってキラキラの笑顔を振りまくと、観客はメロメロになった。MINJIは「最近韓国の方に愛されているVanudyさんの『踊り子』という曲を歌ってみました。本当に大好きな曲だから、たくさん緊張したんですけど、きょう、初日本ファンミーティングで歌うことができて、本当に幸せでした」と大喜び。HYEINは「私は本当に大好きな曲、竹内まりやさんの『プラスティック・ラブ』を歌ったんですが、どうでしたか?」と投げかけ、観客は大歓声で呼応。自作曲を初披露したDANIELLEは「Bunniesのことを思ってこの曲を作りました」と伝え、頭上でハートを作った。HANNIは「私が歌った曲、皆さんびっくりしましたか?」と投げかけると、「代表がオススメしてくれた曲なんです」と、ミン・ヒジン代表の選曲だったことを告白。MINJIは「後ろで聴いていました。皆さんがウワーッとなっていたのがよかったです」と笑顔をみせた。5人のパフォーマンスに戻り、センターステージで「Right Now」を歌唱中には、花道からこの日のゲスト、YOASOBIのボーカルikuraが登場。そのままYOASOBIの「BIRI BIRI」を6人で歌って観客を興奮させ、YOASOBI単独で「アイドル」も披露して爆上がりを見せた。衣装チェンジをしてステージに戻ってきたNewJeansは、一部パフォーマンスを制限しているHYEINを除く4人でのステージを披露。天使の羽がついたノースリーブの白のブラウスの衣装を着用したNewJeansは「ETA」「How Sweet」で天使のように躍動した。続けて、21日にリリースしたばかりの日本デビュー曲「Supernatural」へ。HYEINの代わりに、うさぎの覆面をかぶったダンサーとの5人で軽快なステップを踏み、ファンは息の合ったコールで盛り上げた。HYEINが合流すると、メンバーは二手に分かれ、レフト側にはMINJIとHANNI、ライト側にはDANIELLE、HAERIN、HYEINがトロッコに分乗して「OMG」を歌い、スタンドのファンと交流。さらにはアリーナに降りて観客とハイタッチする“神ファンサ”で悲鳴に似た歓声が轟いた。本編ラストは「Ditto」で締めくくり、アンコールの「ASAP」では大量の紙吹雪がキラキラと5人に降り注いだ。「ファンミーティング」と題したものの、これまで発表したアルバム3枚の全収録曲12曲と、5月に韓国、6月に日本でリリースしたダブルシングル収録の新曲4曲、特別なソロステージ6曲を含む計24曲で構成。大舞台の初日を終えた5人は手をつなぐと、声をそろえて「ありがとうございました」とあいさつし、飛び跳ねながらファンの声援に応える5人の姿に東京ドームは祝祭感に包まれた。東京ドームでの公演はきょう27日にも行われ、2日間計9万1200人を動員。2日目のゲストにはRina Sawayamaを迎える。■『NewJeans Fan Meeting ‘Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome’』Day1セットリストOpening DJ01. Attention02. Cookie03. Hold It Down /HANNI&DANIELLE(未発表曲)04. Heel Dance/HAERIN(ダンス曲)05. Hype Boy06. Hurt (250 Remix)07. New Jeans08. Super Shy09. Get Up (VCR)10. Cool With You11. 踊り子/MINJI(Vaundyカバー)12. プラスティック・ラブ/HYEIN(竹内まりやカバー)13. Butterflies(With U)/DANIELLE(初公開の自作曲)14. 青い珊瑚礁/HANNI(松田聖子カバー)15. Bubble Gum16. Right Now17. BIRI BIRI/YOASOBIコラボ18. アイドル/YOASOBI19. ETA20. How Sweet21. Supernatural22. OMG23. Ditto【アンコール】24. ASAP