27日午後6時45分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の楢葉町、大熊町、双葉町、それに浪江町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□福島県

楢葉町 大熊町 双葉町

浪江町

■震度2

□福島県

いわき市 相馬市 南相馬市

福島広野町 富岡町 川内村

葛尾村 新地町 飯舘村

福島市 白河市 須賀川市

二本松市 田村市 本宮市

川俣町 天栄村 泉崎村

棚倉町 玉川村 浅川町

小野町



□宮城県

角田市 岩沼市 山元町

石巻市

■震度1

□福島県

郡山市 福島伊達市 国見町

大玉村 鏡石町 西郷村

矢祭町 塙町 鮫川村

石川町 平田村 古殿町



□宮城県

白石市 名取市 蔵王町

大河原町 村田町 柴田町

宮城川崎町 丸森町 亘理町

仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区

塩竈市 多賀城市 東松島市

松島町 七ヶ浜町 利府町

大衡村 気仙沼市 登米市

栗原市 大崎市 色麻町

宮城加美町 涌谷町 宮城美里町



□岩手県

釜石市 住田町 一関市



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 北茨城市 笠間市

ひたちなか市 常陸大宮市 城里町

東海村 大子町 土浦市

石岡市 桜川市 鉾田市



□栃木県

那須町 宇都宮市 芳賀町

栃木那珂川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。