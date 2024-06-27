福島県で最大震度3の地震 福島県・楢葉町、大熊町、双葉町、浪江町
27日午後6時45分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、福島県の楢葉町、大熊町、双葉町、それに浪江町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□福島県
楢葉町 大熊町 双葉町
浪江町
■震度2
□福島県
いわき市 相馬市 南相馬市
福島広野町 富岡町 川内村
葛尾村 新地町 飯舘村
福島市 白河市 須賀川市
二本松市 田村市 本宮市
川俣町 天栄村 泉崎村
棚倉町 玉川村 浅川町
小野町
□宮城県
角田市 岩沼市 山元町
石巻市
■震度1
□福島県
郡山市 福島伊達市 国見町
大玉村 鏡石町 西郷村
矢祭町 塙町 鮫川村
石川町 平田村 古殿町
□宮城県
白石市 名取市 蔵王町
大河原町 村田町 柴田町
宮城川崎町 丸森町 亘理町
仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区
塩竈市 多賀城市 東松島市
松島町 七ヶ浜町 利府町
大衡村 気仙沼市 登米市
栗原市 大崎市 色麻町
宮城加美町 涌谷町 宮城美里町
□岩手県
釜石市 住田町 一関市
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
高萩市 北茨城市 笠間市
ひたちなか市 常陸大宮市 城里町
東海村 大子町 土浦市
石岡市 桜川市 鉾田市
□栃木県
那須町 宇都宮市 芳賀町
栃木那珂川町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。