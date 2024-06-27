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27日午後6時45分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の楢葉町、大熊町、双葉町、それに浪江町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□福島県
楢葉町　大熊町　双葉町
浪江町

■震度2
□福島県
いわき市　相馬市　南相馬市
福島広野町　富岡町　川内村
葛尾村　新地町　飯舘村
福島市　白河市　須賀川市
二本松市　田村市　本宮市
川俣町　天栄村　泉崎村
棚倉町　玉川村　浅川町
小野町

□宮城県
角田市　岩沼市　山元町
石巻市

■震度1
□福島県
郡山市　福島伊達市　国見町
大玉村　鏡石町　西郷村
矢祭町　塙町　鮫川村
石川町　平田村　古殿町

□宮城県
白石市　名取市　蔵王町
大河原町　村田町　柴田町
宮城川崎町　丸森町　亘理町
仙台宮城野区　仙台若林区　仙台太白区
塩竈市　多賀城市　東松島市
松島町　七ヶ浜町　利府町
大衡村　気仙沼市　登米市
栗原市　大崎市　色麻町
宮城加美町　涌谷町　宮城美里町

□岩手県
釜石市　住田町　一関市

□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
高萩市　北茨城市　笠間市
ひたちなか市　常陸大宮市　城里町
東海村　大子町　土浦市
石岡市　桜川市　鉾田市

□栃木県
那須町　宇都宮市　芳賀町
栃木那珂川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。