¤¢¤ï¤äÂÇµåÄ¾·â¤Î¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤òµß¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤Ë¡Ö£µ²¯±ßÊ¬°Ì¤Î»Å»ö¡×¤È¾Î»¿¤ÎÍò
¡¡Âç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë´íµ¡²óÈò¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢·è¾¡¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡££²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£²£µ¹æ¡£¤Þ¤µ¤ËÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡µåÃÄ¿·µÏ¿¤Î£±£°»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ë°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤òÂÔ¤ÄÂçÃ«¤Ëà¹¥»öËâÂ¿¤·á¤¬°ì½Ö¤è¤®¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££³²ó¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï°ìÎÝÂ¦¥É·³¥Ù¥ó¥Á¤ò½±¤Ã¤¿¡£ÄËÎõ¤Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ç½àÈ÷¤¹¤ëÂçÃ«¤òÌÜ¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î´íµ¡¤ò¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤¬È´·²¤ÎÈ¿±þ¤ÇÁÇ¼ê¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÂçÃ«¤Ï¤È¤Ã¤µ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇµåÊý¸þ¤«¤é¤·¤ÆÄ¾·â¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¹¤°ÎÙ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤âÇï¼ê¡£´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï½ÀÏÂ¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤ÎÇØÃæ±Û¤·¤ËÀ¼¤ò¤«¤±à¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼á¤Ë¼Õ°Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÂçÃ«¤òµß¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤Ø¤Î»¿¼¤¬Â³½Ð¡£¡Ö£µ²¯±ßÊ¬°Ì¤Î»Å»ö¤À¤Ê¤³¤ì¡×¡ÖÂçÂ»¼º¤«¤éµß¤Ã¤¿ÃË¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÆÃÊÌ¼êÅö¤¤¤¯¤é¤¬ÂÅÅö¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£