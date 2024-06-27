¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤Ã¤¿¡ª¿¹¹áÀ¡¤Î¡Ö¹¥¤¤ÊÃË¤ËÍ¶¤ï¤»¤ë¡×¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¸«¤¿¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ
àÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦á¿¹¹áÀ¡¤Î¡Ö°ÛÀ¤ò¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ö°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë¥Ð¥ì¤ëLINE¡×¤ÎÊ¸ÌÌ¤ò¿¹¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£¶·î24Æü¤ËABEMA¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡×¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤À¡£
¡¡Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¤É¤ì¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¤è¤¦¤ÊLINEÆâÍÆ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¿¹¤¬¹Í°Æ¤·¤¿Ê¸ÌÌ¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¤ªÈè¤ìÍÍ¡ªÅ·µ¤¤¤¤¤¤Í¤¨ ¥Ç¡¼¥ÈÆüÏÂ¤À¤Í¤¨¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤Î¿¹LINE¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î´äÀ¥ÍÎ»Ö¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ø½Ð¤«¤±¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤é¸À¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´äÀ¥¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤Î¤¬¿¹¤À¡£¤¤¤ï¤¯¡¢¤³¤ì¤¬àÍ¶¤¤¤òÍ¶¤¦LINEá¤À¤È¥É¥ä´é¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¤éÍ¶¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢´äÀ¥¤¬ºÇ¤â»Ù»ý¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¿¹¤ÎLINE¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ëà¤ß¤Á¤ç¤Ñá¤³¤È¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¤Ï¡Ö°ú¤¯¤ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¾å¼ê¤¹¤®¤Æ¥³¥ï¤Ã¡ª¡×¤È¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¿¹¤Î¤¢¤¶¤È¤Ã¤×¤ê¤Ë¥É¥ó°ú¤¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷À¿´Íý¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïµ¼Ô¤Ï¤³¤Î¿¹¤Î¥Æ¥¯¤Ë´¶¿´¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÀ³Ê¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂç³Ø»þÂå¤Ë¥â¥Æ¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³ä¤Ë¤Ï¸òºÝ¿Í¿ô¤¬£´¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤á¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÍýÁÛ¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¡¢¥Õ¥é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶ËÃ¼¤Ë·ù¤¦¥¿¥¤¥×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎLINE¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤â¤·Áê¼ê¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤ò¼ê¶Ì¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Í¶¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ø¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤Ï¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÆ¨¤²Æ»¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¶¤È¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿¹¼«¿È¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï±¿Ì¿¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼¡¤Ë¸òºÝ¤¹¤ëÁê¼ê¤È¤Ï·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿¹¤Ê¤é²¡¤»¤ÐÀ®½¢¤¹¤ëÎø°¦¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±À¤¬´¶¿´¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤ì¤ò¶î»È¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡ÊËÜÂ¿¥Ò¥í¥·¡Ë