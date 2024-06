◆モデルプレス読者が選ぶ「サングラスが似合う男性芸能人」トップ20

【モデルプレス=2024/06/27】女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、6月27日の「サングラスの日」に合わせて、“サングラスが似合う男性芸能人”を決めるべく読者アンケートを実施。モデルプレス読者が選ぶ「サングラスが似合う男性芸能人」トップ20を発表する。【モデルプレス国民的推しランキング】1位:松本潤/嵐2位:平野紫耀/Number_i3位:亀梨和也/KAT-TUN4位:数原龍友/GENERATIONS5位:山下智久6位:神宮寺勇太/Number_i7位:綾野剛8位:舘ひろし9位:兼近大樹/EXIT10位:伊藤健太郎11位:EXILE ATSUSHI12位:田中樹/SixTONES13位:三山凌輝/BE:FIRST14位:佐久間大介/Snow Man15位:佐藤健16位:町田啓太17位:北山宏光18位:志尊淳19位:中島健人20位:ディーン・フジオカ

投票期間:2024年6月18日〜6月22日回答数:6,696件(性別比:女性94.3%、男性2%、回答なし3.8%)年代内訳:10代4.8%、20代10.9%、30代15.5%、40代25.4%、50代29.6%、60代以上13.8%堂々の1位に輝いたのは、嵐の松本潤。ホリが深く目鼻立ちのくっきりした顔立ちで、あらゆるタイプのサングラスを着けこなし、どんなシーンでもばっちり決まる美しいフィジカルを推す声が多く集まった。また人気ドラマ「花より男子」シリーズ(TBS系)で演じたイケメンぞろいの“F4”のリーダー・道明寺司役、「嵐にしやがれ」(日本テレビ系)内の松本改めMJによる企画「THIS IS MJ」、メンバーや後輩から語り継がる演出時のサングラスエピソードまで、多くの人にイメージが定着している。<読者コメント>・「『花より男子』の道明寺役のときのサングラス。ワイルドでかっこよくて、しかも品があるのは松本潤さん一択です」・「『嵐にしやがれ』の『THIS IS MJ』のコーナーやライブでのサングラス姿は美しすぎて眩しい」・「ホリが深く、どんなタイプのサングラスにも負けない。ライブ演出中のサングラス姿がかっこいい」Number_i平野紫耀は2位にランクイン。雑誌「ViVi」の名物企画「国宝級イケメン」で殿堂入りを果たすほどの整った華やかなビジュアルとシュッとした小顔に、サングラスを合わせれば、その圧倒的なオーラで一瞬にして視線を集める。楽曲「FUJI」をはじめ、サングラスを身に着けたパフォーマンスでの溢れる覇王感も彼のカリスマ性を象徴するものに。本人もサングラス好きを公言しており、多数のコメントが寄せられた。<読者コメント>・「家の照明ですら眩しいと、家でもサングラスをかける平野紫耀さんは、真のサングラス愛がすごい。それだけでなく、誰もが認める美のお顔×サングラスは最強最高以外のなにものでもありません」・「『コーチェラ』のフェスはじめ、『FUJI』を歌うときのサングラス姿の破壊力は誰にも真似できないと思います!」・「『BON』のMVでも着用されてますが、外国人のように小顔で眉毛と目の間が狭く、サングラス姿が様になる」3位のKAT-TUN亀梨和也は、最新作「連続ドラマW 東野圭吾『ゲームの名は誘拐』」(WOWOW)をはじめ、ドラマ「怪盗 山猫」(日本テレビ系)などこれまで映像作品でサングラス姿を多く披露してきた。ライブでの“サングラスプレイ”はファンお馴染みで、登場シーンからサングラス外し、外したタイミングでのウィンクまで、魅せ方を熟知した多彩なプレイで人々の心を奪っている。<読者コメント>・「デビューの頃からサングラスのイメージでとにかく似合いすぎています。ドラマ『怪盗 山猫』『ゲームの名は誘拐』など。ライブでのサングラスプレイはお馴染み」・「ライブでの登場はサングラス姿がお決まり!そしてそれを外すだけで大歓声!ご本人も沢山サングラスを持っていてよくかけている」・「YouTubeの亀梨和也チャンネルでよく着けてるし、サングラスを外す芸もライブパフォーマンスの代名詞となっているので、サングラスといえば亀梨和也です」4位はGENERATIONS数原龍友。トレードマークとも化しているサングラスは彼のマストアイテムでイベントやライブをはじめ、ファン以外の人にもイメージが定着しているだろう。アイウェアブランド「The Silent Soul」の公式アンバサダーを務めており、TPOに合わせてサングラスを変えるこだわりがプロフェッショナルさを感じさせる。また、髭や焼けた肌に合わせたサングラススタイルというLDHを象徴するようなビジュアルを崩さぬ姿勢に熱い支持が集まった。<読者コメント>・「『Diamonds』のMVでは、もう顔の1パーツと言えるくらい馴染みすぎて、無いと逆に違和感を感じるくらいです。また、楽曲によってサングラスもチェンジしていますがどれも彼にとても良く似合っています」・「サングラスから覗くセクシーな視線と、外したときのあどけないおめめのギャップにやられます!」・「サングラスをつけていないときはまつ毛がバサバサのつぶらな瞳だからこそ、サングラスをつけているのときの強さがかっこいい。GENERATIONSのライブやパフォーマンスをするときのサングラス姿全てかっこいいです」そして5位は俳優の山下智久がランクイン。どんなサングラスも主張しすぎずスッと馴染むさり気なさは山下ならでは。「JINS」によるサングラスブランド「JINS&SUN」でのCM起用時には東京・渋谷駅に大型広告も展開され、今も多くの人の記憶に鮮明に刻まれている。<読者コメント>・「普段からSNSの投稿などでよくサングラス姿を見かけます。さり気ないのにとても似合っていて素敵です」・「ドラマ『SUMMER NUDE』(フジテレビ系)でのサングラス姿が印象的。夏、海、サングラスが似合う!」・「『JINS(JINS&SUN)』でのCMと渋谷の巨大広告が印象に残っています。普段もサングラスをよくかけているイメージです」<読者コメント>・「『FUJI』のライブパフォーマンスでのサングラス外しはもはや風物詩。公私ともにサングラスをアクセントとしてファッションを彩っています」・「インスタでもお気に入りをみせてくれたり、ライブでもサングラスの扱いが神レベルに上手い」・「サングラスコレクターだけあって、公私共にかけている姿をよく見かけますが、スタイリングに合わせたサングラス選びが上手いなと思います。キメキメのときもあれば遊び心たっぷりでちょっと笑っちゃうものまで、守備範囲が広い印象です。また、ライブではサングラスを外して目線を投げかけてくるのが恒例行事みたいになっていて、毎回楽しみです」<読者コメント>・「『MIU404』(TBS系)の伊吹藍さんの印象が強いからです。サングラスがとても似合います。サングラスをしていても目の演技がしっかり伝わるので好きです」・「『MIU404』の伊吹藍役で着用していたスポーティーでカジュアルなものから、映画『ヤクザと家族 The Family』の山本賢治役や『カラオケ行こ!』成田狂児役などで着用していたかっこいいものまで、どんなサングラスでもこなせる!」・「お顔立ちがシャープなのでどんなサングラスもお似合いなのはもちろんですが『MIU404』の伊吹藍、『恋はDeepに 』(日本テレビ系)の蓮田倫太郎、『ヤクザと家族』の山本賢治、演じる役柄によってサングラスをかけた顔の印象が本当に多岐にわたるのが魅力的です」<読者コメント>・「ドラマ『あぶない刑事』(日本テレビ系)シリーズでのサングラスは欠かせませんよね。本当にダンディでクールでそれでいて温かい!こんなにサングラス似合う人いません!」・「サングラスといえば、舘ひろしさん。『あぶない刑事』や『西部警察』(テレビ朝日系)など多くのサングラスをかけている役を演じており、舘ひろしさんの生き様そのものだと思います」・「『あぶない刑事』でのダンディな姿がとても印象的!映画で撃ち抜かれました」<読者コメント>・「お茶目なかけ方もセクシーなかけ方も似合っている」・「アイウエアブランド『POLICE』のCMに2回も起用され、カジュアルなスタイルでもフォーマルでも気軽に使えるサングラスを見せてくれました!」・「『POLICE』のコラボのときのサングラス姿がとてもお似合いでした」<読者コメント>・「お仕事はもちろんのこと、私生活でもサングラスを着用されている健太郎さん。色々な形、色のサングラスも素敵に身につけていらっしゃって憧れます!」・「映画『静かなるドン』でのサングラス姿が痺れるほどかっこいい」・「映画『静かなるドン2』公式ビジュアル、『冬薔薇』のラストシーンのサングラス姿、『POLICE』2023年夏のキャンペーンビジュアルモデル動画、店頭ディスプレイなど、どんなサングラスもかっこよく似合うから」11位:EXILE ATSUSHI<読者コメント>・「坊主にサングラスという一見怖そうな見た目で、甘い歌声で歌う姿が印象的」・「サングラスといったらATSUSHIしかいない」12位:田中樹<読者コメント>・「日常使いも度入りサングラス。サングラスを外したときすらも、ギャップや色気を魅せるアイテムとしても活用。こんなに使いこなして似合う人いない!」・「ほぼ体の一部。ギラギラ感がたまらなく好き!!」13位:三山凌輝<読者コメント>・「ステージや衣装に合った様々なサングラスをを着けこなしていてどれも似合っているから。2023年末の紅白で坂本冬美さんとコラボしていた『夜桜お七』では、演歌に合わせてサングラス姿で妖艶なダンスをしている姿がとても印象的でした」・「シンプルなサングラスから、どんな奇抜なデザインのサングラスでも似合ってしまいます。三山凌輝として去年放送された『往生際の意味を知れ!』(MBS・TBS)では役で掛けていてとても素敵でしたし、最近では『虎に翼』のために坊主にしたのを機にグループ活動のパフォーマンスをする際はサングラスをかけることが多く、圧倒的なオーラを放っています」14位:佐久間大介<読者コメント>・「ライブやYouTube、ラジオ、音楽番組などで着用していて、かっこいいだけでなく妖艶さや可愛さなど色々な表情、表現を引き出している姿が印象的だから。また小道具のように扱ってパフォーマンスしているときもあり、楽しませてくれるから」・「『JUICY』『Dangerholic』でのカラーサングラス姿がいつもと違った大人の魅力を感じられてドキッとします」15位:佐藤健<読者コメント>・「サングラス越しからもかっこいい大人の色気を放っていると思います!ドラマ『恋はつづくよどこまでも』(TBS系)第7話の遊園地デートのシーンでのブラックコーデ×サングラス姿も射抜かれました」・「YouTubeでのサングラス姿。美形で顔が小さいのでバランスがいい」16位:町田啓太<読者コメント>・「『Tod’s』のイベントでイタリアに行った時のサングラス姿。目鼻立ちがはっきりしてるから似合うしどんなサングラスでも品の良さが消えない」・「『Zoff』の広告での長髪×サングラスの破壊力!見た瞬間に今年の夏が来ました」17位:北山宏光<読者コメント>・「初の単独コンサートのオープニングから大歓声の中サングラスで登場。お顔が小さく綺麗に整った眉毛なのでサングラスがとても良く似合う!」・「ライブでのサングラスで、爆イケから外した瞬間のかっこいいと可愛いが合わさった北山くんは控えめに言って最高です!」18位:志尊淳<読者コメント>・「『フェルマーの料理』(TBS系)の朝倉海が印象的。普段からプライベートでも様々なサングラスを愛用していて、シーンに合わせて使い分けるオシャレさん。センスの良さを感じますし、どれもとても似合っていて素敵です!」・「『フェルマーの料理』の海様の登場シーンのサングラス姿が最高にかっこよかった。端正な顔立ちと美しいフェイスラインが際立って最高に似合う」19位:中島健人<読者コメント>・「ライブや雑誌などでサングラスをかけている姿をたくさん見てきましたが、驚くべきはその種類の多さ。オーソドックスな真っ黒なサングラスから、イエローやブルーのカラーサングラス、はたまたトム・クルーズを彷彿とさせるティアドロップまで、その全てが見事に似合ってしまうのだから、もうお見事としか言いようがありません。拍手喝采です」・「健人くんはサングラスが大好きで、コレクションしてます!普段使いはもちろんですが、ライブの中でもかっこよく使いこなしてます!セクシーサングラス大好きです!」20位:ディーン・フジオカ<読者コメント>・「『シャーロック』シリーズ(フジテレビ系)で演じた誉獅子雄がサングラスをかけている姿がとても似合っていたから」・「役柄でもプライベートでもごく自然に着用しています。薄めの色のものがとてもお似合いです」SNSの総フォロワー数340万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「2023年の“ベスト胸キュン男子”」や毎年恒例「私服がオシャレな男性芸能人TOP20」、「筋肉イケメンランキングTOP20」などがある。(modelpress編集部)【Not 