½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¡¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¾¡¤ß¤Ê¤ß¤È¥Ú¥¢·ëÀ®¡Ö¥Á¡¼¥à¥½¥ó¥°¤Ï¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£µ¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥À¥¦Áª¼ê¸¢¡×¡Ê£²£·¡Á£³£°Æü¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£¡Ë¤Ë¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê£²£µ¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç»²Àï¡££²¿Í¤Ï³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë£×£Ï£×£Ï£×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï£²¿Í°ìÁÈ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼Í£°ì¤Î¥Á¡¼¥àÀï¡£²«¶âÀ¤Âå¥Ú¥¢·ëÀ®¤ò·ëÀ®¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¡¤Ï¡ÖºòÇ¯¤âÁÈ¤â¤¦¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï°ì½ï¤ËÁÈ¤â¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï»ä¤«¤éÍ¶¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î½ÂÌî¤Ï¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ê¤É¤ò¡Ö¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ï£È¡ÊÆü¸þ»Ò¡Ë¡õ£Í¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÖÊ¸»ú¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¥½¥ó¥°¤Ï¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Ç¤¹¡×¡£¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
à£È¡õ£Íá¤Ïº£½µ¡¢°ì¸®²È¤Ç½é¤á¤ÆÆ±½ÉÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡£½ÂÌî¤Ï¡ÖÃå¤¤¤¿Æü¤ÎÌë¤´ÈÓ¤Ï°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Ä·Ü¤Î±ö¥À¥ì¤È¤«µû¤È¤«¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£¾¡¤Ï¡Ö¥·¥Ö¥³¤ÈÆ±¤¸¥¨¥¢¥Ó¡¼¡Ê½É¼Ë¡Ë¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼Í£°ì¤Î¥Á¡¼¥àÀï¤È¤¢¤Ã¤Æ¾¡¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥´¥ë¥Õ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥àÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ£²¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¸ò¸ß¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤È¤«¡¢¸ò¸ß¤ËÂÇ¤Ä¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½ÂÌî¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾å°Ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÀï¤Îº£Âç²ñ¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¸ò¸ß¤ËÂÇ¤Ä¥Õ¥©¥¢¥µ¥à¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÎÉ¤¤Êý¤Î¥¹¥³¥¢¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ò£±Æü¤ª¤¤Ë¹Ô¤¦¡£