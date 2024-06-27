5Ï¢¾¡ÌÜ»Ø¤¹¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1ÈÖ¤Ëº´Æ£Ä¾¼ù¡¡½ïÊýÍý¹×¤¬4·î21Æü°ÊÍè¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î5Ï¢¾¡¤ò·ü¤±¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£º´Æ£Ä¾¼ù¤¬1ÈÖÃæ·ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿½ïÊýÍý¹×¤¬4·î21Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£ÀèÈ¯¤ÏÅìÉÍµð¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡Ãæ¡¡º´Æ£Ä¾¼ù
¡¡2¡¡Í·¡¡º£µÜ·òÂÀ
¡¡3¡¡»°¡¡·ª¸¶ÎÍÌð
¡¡4¡¡°ì¡¡»³ÀîÊæ¹â
¡¡5¡¡»Ø¡¡¶áÆ£·ò²ð
¡¡6¡¡º¸¡¡ÀµÌÚÃÒÌé
¡¡7¡¡Êá¡¡¹ÃÈåÂóÌé
¡¡8¡¡Æó¡¡×¢荑Î´ÂÀ
¡¡9¡¡±¦¡¡½ïÊýÍý¹×
¡¡¡¡¡¡Åê¡¡ÅìÉÍµð