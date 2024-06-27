「TOPIX先物」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万8959枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月27日のTOPIX先物期近（2024年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万8959枚だった。
◯2024年9月限（特別清算日：9月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 28959( 28474)
ソシエテジェネラル証券 20976( 20607)
JPモルガン証券 8547( 5916)
モルガンMUFG証券 6015( 5519)
バークレイズ証券 6179( 5279)
ビーオブエー証券 3596( 3596)
サスケハナ・ホンコン 3215( 3215)
ゴールドマン証券 4084( 3073)
みずほ証券 3212( 3012)
野村証券 4397( 2120)
大和証券 1041( 821)
BNPパリバ証券 748( 696)
UBS証券 975( 636)
広田証券 427( 427)
SBI証券 451( 389)
日産証券 347( 347)
SMBC日興証券 466( 278)
シティグループ証券 278( 252)
auカブコム証券 222( 196)
HSBC証券 142( 142)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース