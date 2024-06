◆JAY、膝の負傷で一部ステージ出演見送り

【モデルプレス=2024/06/27】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)のJAY(ジェイ)がコンサート中に膝を負傷し、一部活動を制限することを発表。27日、グローバルプラットフォーム「Weverse」にて発表された。所属事務所は「ENHYPENのメンバーJAYの健康状態および今後のスケジュールについてご案内いたします」とし、「JAYは26日に行われた『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS’ IN JAPAN』 広島一日目の公演後、膝に痛みを感じ、現地医療陣からの診察および治療を受けました」と報告。検査の結果「医療陣から当分の間、振り付けやパフォーマンスなど激しい動きを最小限にすべきとの診断を受けました」と現状を伝えた。

◆全文

27日に開催される広島二日目公演について、JAYはサウンドチェックには不参加せず、ステージでは踊らず椅子に座って参加することを発表。また、29日、30日に開催される「Show! Music Core in JAPAN(ショー 音楽中心 in Japan)」には、JAYを除く6人で出演することに。最後には「当社はアーティストの健康と安全を最優先し、JAYが一日でも早く健康な姿でファンの皆さんとお会いできるよう治療と回復に最善を尽くしてまいります」と呼びかけている。(modelpress編集部)BELIFT LABからのお知らせです。ENHYPENのメンバーJAYの健康状態および今後のスケジュールについてご案内いたします。JAYは26日に行われた『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN』 広島一日目の公演後、膝に痛みを感じ、現地医療陣からの診察および治療を受けました。その結果、医療陣から当分の間、振り付けやパフォーマンスなど激しい動きを最小限にすべきとの診断を受けました。アーティスト本人による公演への参加意志は非常に強いものの、当社は医療陣の所見に従い本日の公演においてJAYの動きを最小限に抑える予定です。これに伴い、JAYはサウンドチェックには参加せず、ステージでは踊らず椅子に座って参加することになりました。また、『Show!Music Core in JAPAN』にはJAYを除く6人のメンバーが出演する予定です。この点につきまして、ファンの皆様におかれましては何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。当社はアーティストの健康と安全を最優先し、JAYが一日でも早く健康な姿でファンの皆さんとお会いできるよう治療と回復に最善を尽くしてまいります。ありがとうございます。