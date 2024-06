アン・ボヒョン出演作を特集！「ミョヌラギ」など話題作も続々…CSホームドラマチャンネルの7月ラインナップ

◆「ミョヌラギ わが嫁たちの物語」

韓国ドラマやK-POP番組を放送するCSホームドラマチャンネルでは、7月は「ミョヌラギ」「本物(チンチャ)が現れた!」など大ヒット作が続々登場! アン・ボヒョンの出演作も特集放送。現代の働く女性が婚家で抱く違和感や、社会問題をコミカルに描いたヒューマンコメディ「ミョヌラギ わが嫁たちの物語」が7月12日(金)からスタート!“ミョヌラギ”とは、義父母が嫁を呼ぶ時に使う呼称であると同時に、劇中では婚家の家族に気に入られ、認められたいと思う気持ちとその時期を指している。パク・ハソン演じる平凡な嫁が結婚後に経験するモヤモヤとした現実が、多くの女性たちから共感を集めた超話題作。1話25分前後で、サクサク観られるのもポイント!

◆「ミョヌラギ2 婚家ワールドあるある日記」

◆「本物(チンチャ)が現れた!〜まさか結婚するなんて〜」

◆「メンタルコーチ チェガル・ギル〜癒やしのエール〜」

◆「ひと夏の奇跡〜waiting for you」

◆「カイロス〜運命を変える1分〜」

◆「ユミの細胞たち」

そして「ミョヌラギ」のシーズン2も7月19日(金)から続けて放送が決定!シーズン2ではヒロインの妊娠が判明! 仕事も充実し、大事な時期を迎えたヒロインが、計画にはなかった妊娠を通して、厳しい現実に直面していく。根強く残る家父長制や性に対する固定観念などなど、世界共通の“嫁あるある”に共感すること間違いなし! 韓ドラによく登場する伝統的な祭祀や姑の誕生日など、嫁を悩ますお決まりのイベントと相対する主人公を見ながら、視聴者自身が彼女を見守り勇気づけられる気持ちになるはず。7月30日(火)からスタートするのが、ペク・ジニ&アン・ジェヒョンが共演し、本国で高視聴率を記録したラブコメホームドラマ「本物(チンチャ)が現れた!〜まさか結婚するなんて〜」。ペク・ジニ演じる元カレの子を妊娠した塾講師と、アン・ジェヒョン演じる独身主義を貫く産婦人科医が偽装結婚することになるというストーリー。ドキドキの胸キュンシーンが満載で、結婚や妊娠、家族や夫婦の物語がぎゅっと詰まったドタバタロマンスだ。7月2日(火)からは、スポーツ選手の心をサポートする“メンタルコーチ”が主人公の異色のヒューマンドラマ「メンタルコーチ チェガル・ギル〜癒やしのエール〜」がスタート。自身が挫折を経験し、メンタルコーチになったギル(チョンウ扮)が、スランプに陥った選手たちの味方になり、心を根気強く解きほぐしていく姿にはグッとさせられるはず。指導者のパワハラなど、実際に起きた問題もモチーフになっており、スポーツ界の不条理に悩む選手たちをリアルに描いている点も見どころだ。ヨ・ジング×イ・ヨニ×アン・ジェヒョン共演のピュアラブストーリー「ひと夏の奇跡〜waiting for you」が7月1日(月)よりスタート。ヨ・ジングが、19歳の姿のまま12年後の世界に戻ってきたヘソンを好演。大人になったヒロイン、イ・ヨニとの切ないラブロマンスは胸キュン必至! 「本物(チンチャ)が現れた!〜」のアン・ジェヒョン演じるイケメンシェフとの、ヒロインを巡る三角関係も見どころだ。また本作は、人気女優ハン・ソヒのデビュー作という点も注目! 脚本を「屋根部屋のプリンス」のイ・ヒョミンが手掛け、ひと夏の奇跡の物語が描かれる。7月&8月は「アン・ボヒョン セレクション」と題して、アン・ボヒョンの出演作を特集!7月8日(月)からは、シン・ソンロク×イ・セヨン×アン・ボヒョン共演の「カイロス〜運命を変える1分〜」がスタート! 1ヶ月前の世界を生きる人物と、午後10時33分の1分間だけ携帯電話で話をすることで“未来”を変えていくというミステリーサスペンス。アン・ボヒョンが、主人公の忠実で従順な部下だが裏の顔を持つ男ソ・ドギュンを演じており、彼の演技力の振り幅を感じられる一作だ。アン・ボヒョンの代表作の一つ「ユミの細胞たち」も、7月24日(水)からアンコール放送が決定! 本作でアン・ボヒョンにハマったというファンも多い作品で、恋に臆病になった会社員ユミとの恋を、3Dアニメーションと実写を融合させた映像で表現された話題作。アン・ボヒョン演じるク・ウンは、不器用ながらも真っ直ぐで心優しい人物で、胸キュンさせられること必至!8月18日(日)には、アン・ボヒョンの日本初ファンミーティングの放送も決まっているので、こちらも要チェック!放送作品の詳細はホームドラマチャンネルのHPや公式X(旧Twitter)を要チェック。今後もバラエティ豊かな韓国ドラマの数々をお見逃しなく。

■放送情報

「ひと夏の奇跡〜waiting for you」

7月1日(月)スタート! 毎週(月)〜(金)午前7:00〜

出演:ヨ・ジング、イ・ヨニ、アン・ジェヒョン

全20話/ノーカット



「メンタルコーチ チェガル・ギル〜癒やしのエール〜」

7月2日(火)スタート! 毎週(火)(水)午後3:20〜他

出演:チョンウ、イ・ユミ、クォン・ユル、パク・セヨン

全16話/ノーカット/ベーシックCH初放送



「カイロス〜運命を変える1分〜」

7月8日(月)スタート! 毎週(月)午後2:00〜他 ※2話連続

出演:シン・ソンロク、イ・セヨン、アン・ボヒョン、WINNER カン・スンユン、ナム・ギュリ

全16話/ノーカット

※7/15(月)は放送休止



「ミョヌラギ わが嫁たちの物語」

7月12日(金)スタート! 毎週(火)〜(金)午後2:00〜他 ※3話連続

出演:パク・ハソン、クォン・ユル

全12話/ノーカット/ベーシックCH初放送



「ミョヌラギ2 婚家ワールドあるある日記」

7月19日(金)スタート! 毎週(火)〜(金)午後2:00〜他 ※3話連続

出演:パク・ハソン、クォン・ユル

全12話/ノーカット/ベーシックCH初放送



「ユミの細胞たち」

7月24日(水)スタート! 毎週(水)〜(金)午後0:00〜

出演:キム・ゴウン、アン・ボヒョン、GOT7 ジニョン、イ・ユビ、パク・ジヒョン、SHINee ミンホ

全14話/ノーカット



「本物(チンチャ)が現れた!〜まさか結婚するなんて〜」

7月30日(火)スタート! 毎週(火)〜(金)午後2:00〜他

出演:ペク・ジニ、アン・ジェヒョン、チャ・ジュヨン、チョン・ウィジェ、チャ・ファヨン、キム・へオク

全50話/ノーカット



「2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 'Hello' in TOKYO」

8月18(日)後8:15〜 日本初・独占放送!

※開催日:2024年5月11日/東京・江戸川区総合文化センター



