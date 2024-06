月額制ファッションレンタルサービス「airCloset(エアークローゼット)」が展開している、ディズニーのファッションレンタルサービス「Disney FASHION CLOSET」

ディズニーキャラクターの世界観を表現した特別な限定コレクションを最短2泊3日からレンタルできるサービスです。

今回は、そんな「Disney FASHION CLOSET」でレンタルできる、『アナと雪の女王』の「アナ」と「エルサ」のバウンドコーデを紹介していきます☆

「Disney FASHION CLOSET(ディズニーファッションクローゼット)」『アナと雪の女王』バウンドコーデ

対象商品:ディズニーのコーディネートセット

利用方法:レンタル(都度課金型)/購入

利用期間:2泊3日〜7泊8日

Disney FASHION CLOSET 特設サイトはこちら

日本初・国内最大級、女性向けの普段着に特化した月額制ファッションレンタルサービス「airCloset(エアークローゼット)」が手掛ける、ディズニーのファッションレンタルサービス「Disney FASHION CLOSET」

取り扱うファッションのテーマは、コスプレや仮装ではなく、私服にキャラクターらしさを取り⼊れたコーディネートである「バウンドコーデ」

ディズニー関連イベントや普段のお出かけに着用できる、キャラクターの世界観を表現した特別コレクションが揃います。

全てのアイテムは完全オリジナルで製作されているのが特長で、⽇常使いが難しいアイテムにも挑戦できるのがレンタルならではの強み◎

たくさんの種類を複数回楽しめるのも魅⼒です!

今回は、『アナと雪の女王』から「アナ」と「エルサ」のバウンドコーデを紹介していきます。

アナ

料金:

レンタル料金 6,300円〜/2泊3日(2,100円/1日)

新品購入価格 36,000円

セットに含まれるアイテム:シャツ/スカート

サイズ:フリー サイズ(S〜M相当)※身長152〜165cm前後が推奨となります。

『アナと雪の女王』に登場する「アナ」デザインのコーディネート。

「アナ」のカラーをイメージしたオリジナルのチェックスカートが特徴的なコーディネートです!

トレードマークのケープを、透け感のある涼しげなスタイルに仕上げ、軽やかな印象のスタイルはおでかけにぴったり。

シャツ、スカートともにビビッドなカラーが大人かわいく、上品に着ることができます。

またスカートのウエスト位置が高めなので足長効果も◎

足元をレザーブーツで合わせれば「アナ」を意識した王道のコーディネートが完成☆

エルサ

料金:

レンタル料金 6,900円〜/2泊3日(2,300円/1日)

新品購入価格 46,000円

セットに含まれるアイテム:ワンピース/シャツ/カットソー

サイズ:フリー サイズ(S〜M相当)※身長152〜165cm前後が推奨となります。

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのコーディネート。

深めのスリットが大人っぽい、Iラインのワンピーススタイルのコーディネートです☆

「エルサ」のマントをイメージした透け感のあるキャミブラウスと、雪の結晶をイメージしたキラキラした素材のインナーを合わせてスタイリッシュさもアップ!

たっぷりのフリルでエレガントさもプラス。

アクセントとなるカラーのバッグを合わせたり、グリッターパンプスと合わせても素敵◎

最短2泊3日からレンタルできる、ディズニーキャラクターの世界観を表現した特別な限定コレクション。

さりげなく「アナ」や「エルサ」になりきれるのがうれしい!

airCloset(エアークローゼット)「Disney FASHION CLOSET」の『アナと雪の女王』のバウンドコーデの紹介でした☆

