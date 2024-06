DCの『スーサイド・スクワッド』を日本でアニメ化したより、ノンクレジットエンディング映像が放送・配信に先駆けて特別に先行公開となった。アマンダ・ウォラーがノリノリで踊っている。さらにMori Calliopeが歌うエンディングテーマ「Go-Getters」の楽曲配信もスタートした。



本シリーズでエンディングテーマを担当するMori Calliopeは、日本のみならず世界各国での人気が高いVTuberアーティスト。日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞と卓越したラップスキルで多くの音楽ファンを魅了し、2022年にユニバーサルミュージックよりメジャーデビューした。最新EP『JIGOKU 6』はiTunesアルバムロックチャート世界9国・地域1位、US Billboard World Album、Top Album Salesにチャートインを果たすなど、Made in Japanのアーティストとして世界での認知を広げている。

そんなMori Calliopeが歌う「Go-Getters」の楽曲配信はSpotify、Apple Music他にてスタートしている。

TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」作品情報は2024年7月5日(金)24:30より TOKYO MX、BS11、ABEMA アニメSPECIAL3チャンネルにて放送開始。

