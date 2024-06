藤井 風が海水浴中の写真を自身のInstagramに投稿した。

アメリカツアー『Fujii Kaze and the piano U.S. Tour』を6月3日にニューヨークで終えた藤井は、そのまま現地に滞在中と思われる。27歳の誕生日を迎えた同月14日には、花束を持った写真とファンへのメッセージを綴っていた。

「orange」のキャプションがつけられた今回の投稿に写るビーチには、星条旗が確認できる。海パン姿で下半身砂まみれになりながらボーッと遠くを見つめるショットから、美しい海をバックにボディボードを持ちサングラスをかけた藤井、さらに両手を広げて波を待つ動画に続いて、笑顔で波に飲まれる写真とクスッと笑えるスライドショーとなっている。ストーリーズにはフランク・チャックスフィールドをBGMにした車内でのセルフィーをアップした。

SNSには「ビーチに馴染んでハリウッドスターのよう」「夏と太陽が似合う、めっちゃカッコいい」「色気すごいんですが」といったファンからの声が寄せられている。

