Mrs.GREEN APPLE¡¡£Í£ÖÁûÆ°¸å½é¤ÎÊóÆ»¿ØÂÐ±þ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡×
¡¡£³¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤¬£²£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö£È£ï£î£ä£á¡¡¿··¿£Æ£Ò£Å£Å£Ä¡¡¿·£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡££±£²Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê£Í£Ö¡Ë¤¬º¹ÊÌÅª¤ÊÉ½¸½¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤®¡¢¸ø³«Ää»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁûÆ°¸å¡¢½é¤á¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¿·£Ã£Í¤Î£Ã£Í³Ú¶Ê¡Ö¡Ö£æ£á£í£é£ì£é£å¡Ê¥Õ¥¡¥ß¡¼¥ê¥¨¡Ë¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Æ±¥Ð¥ó¥É¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡Ö£æ£á£í£é£ì£é£å¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç²ÈÂ²¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²¹¤«¤¤¤â¤Î¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤À¤±¤òÉÁ¤³¤¦¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÍýÇ°¤äÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤âºî¤ì¤¿¤é¡£ºòÇ¯¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤È¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¼ã°æÞæÅÍ¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î£Ã£Í¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ê³Ú¶Ê¤Î¡Ë£æ£á£í£é£ì£é£å¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¹¬¤»¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î£Ã£Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²»³Ú³èÆ°°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³èÆ°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£