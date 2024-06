『Prime Video Presents Live Boxing 9』7月20日(土)にPrime Videoで独占ライブ配信

Prime Videoは、2024年7月の配信ラインナップを発表した。那須川天心とジョナサン・ロドリゲスによるバンタム級世界ランカー対決などが行なわれる「Prime Video Presents Live Boxing 9」や、サッカー日本代表の三笘薫が所属するサッカー・プレミアリーグの「ブライトン&ホーヴ・アルビオン」ジャパンツアーなど、スポーツライブ配信が複数予定されている。

「Prime Video Presents Live Boxing 9」は7月20日に独占ライブ配信する。東京・両国国技館で行なわれる那須川対ロドリゲスのバンタム級世界ランカー対決と、そのバンタム級で最強の呼び声高い中谷潤人、2月に史上最速で4階級制覇を達成した田中恒成の各初防衛戦を含むトリプル世界戦。

あわせて、7月9日からはPrime Video Presents Live Boxing 9をさらに楽しむための「独占密着 那須川天心第4戦、中谷潤人、田中恒成、加納陸出場トリプル世界戦直前SP」、7月13日からは今のボクシング界の盛り上がりを伝える「ボクシングナビ~プレミアムラウンジVol.1」を見放題独占配信する。

これら2作品はPrime VideoのYouTubeでも視聴できる。またボクシングナビは7月以降は毎月最終金曜日に配信。

『ブライトン&ホーヴ・アルビオンジャパンツアー2024』7月24日(水)に鹿島アントラーズ戦、7月28日(日)に東京ヴェルディ戦をPrime Videoで独占ライブ配信

「ブライトン&ホーヴ・アルビオンジャパンツアー2024」は、7月24日の鹿島アントラーズ戦、7月28日の東京ヴェルディ戦を独占ライブ配信。いずれも東京・国立競技場で行なわれる。

そのほか、バレーボール日本代表の郄橋藍を半年間追いかけた密着ドキュメンタリー「バレーボール郄橋藍 勇気と信念』を7月19日から独占配信する。

『エクスペンダブルズ ニューブラッド』7月10日(水)からPrime Videoで見放題独占配信

(C) 2022 Ex4 Productions, Inc.

映画作品では、豪華アクションスターたちの共演とド派手なアクションが代名詞の人気シリーズ4作目「エクスペンダブルズ ニューブラッド」を7月10日から見放題独占配信。新たなミッションに挑むため、かつての相棒リー(ジェイソン・ステイサム)のもとを訪れたバーニー(シルベスター・スタローン)は、新たな戦力を傭兵軍団「エクスペンダブルズ」に迎え、かつてないほど危険な戦いに臨む。

『【推しの子】』第2期 7月4日(木)からPrime Videoで見放題配信

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

アニメ作品では、第1期が社会現象となった「【推しの子】」の第2期を7月4日から見放題配信。第1期では急逝した伝説的なアイドル・アイの双子の子供として転生した主人公が芸能界に足を踏み入れ、母の死の謎を究明しようとする衝撃的なストーリーが話題となった。第2期では双子の兄・アクアが2.5次元舞台「東京ブレイド」への出演が決定し、新たな展開を迎える。

7月5日からは、猫が経営するラーメン店を舞台に、個性豊かな猫たちと、猫たちのお世話係の珠子が織りなすハートフルコメディ「ラーメン赤猫」も見放題最速配信する。

『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan”』 7月12日(金) 日本時間0時からPrime Videoで世界独占配信

(C)Photo by Seitaro Tanaka

7人組ダンス&ボーカルグループのBE:FIRST初の東京ドーム公演の模様を収録した「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan”」を7月12日0時から世界独占配信。9人の芸人たちが冒頭90秒間で「話の続きを聞きたくなる実話」をアピールするトークバラエティ「最続王 続きが気になる実話」を、7月17日から独占配信する。

そのほかドキュメンタリー映画として、世界でもっとも有名なサーカス団「シルク・ドゥ・ソレイユ」の存亡の危機から復活を遂げるまでの姿を追ったAmazon Original「シルク・ドゥ・ソレイユ:崖っぷちからの挑戦」を7月25日から独占配信。

『三体』7月1日(月)からPrime Videoで見放題配信

(C)TENCENT TECHNOLOGY BEIJING CO., LTD.

また、7月は韓国・中国作品も多数ラインナップ。7月1日からは、アジア圏の作品として初めてヒューゴー賞を受賞したSF小説を原作にした中国の超大作ドラマ「三体」、7月24日からは男性同士の恋愛リアリティー番組「ボクらの恋愛シェアハウス~Boys Love ∞(アンリミテッド)~」などを配信する。

Prime Videoチャンネル「アニメタイムズ」60日間無料体験

Prime Videoチャンネルの「アニメタイムズ」では、初めて登録する人を対象に初回60日無料で体験できるキャンペーンを、7月4日から7月17日まで実施する。通常の月額料金は437円。

「J SPORTS」(月額2,178円)では第111回ツール・ド・フランスの全ステージライブ配信を実施。「DAZN」(月額4,200円/DAZN Standard)では2023年12月に現役世代にピリオドを打った小野伸二氏に密着したドキュメンタリーを配信している。

2024年7月新着予定作品一覧

映画(国内)

2024年7月1日(月) 『大名倒産』 『ファミリア』2024年7月5日(金) 『オオカミ少女と黒王子』 『去年の冬、きみと別れ』 『僕だけがいない街』 『マッチング』 *見放題独占配信2024年7月6日(土) 『キングダム2 遥かなる大地へ』2024年7月12日(金) 『パラダイス・キス』 『BLEACH』 『藁の盾』2024年7月19日(金) 『おっぱいバレー』 『散歩する侵略者』 『ストレイヤーズ・クロニクル』 『テラフォーマーズ』 『22年目の告白』 『パラレルワールド・ラブストーリー』 『町田くんの世界』 『ママレード・ボーイ』2024年7月26日(金) 『イニシエーション・ラブ』 『黒執事』 『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』 『謝罪の王様』 『十二人の死にたい子どもたち』 『舞妓Haaaan!!!』 『許されざる者(2013)』 『ワイルド7』

映画(海外)

2024年7月1日(月) 『Pearl パール』2024年7月5日(金) 『TAXI NY』2024年7月7日(日) 『96時間』 『96時間/リベンジ』 『96時間/レクイエム』2024年7月10日(水) 『aftersun/アフターサン』 『エクスペンダブルズ ニューブラッド』 *見放題独占配信2024年7月11日(木) Amazon Original『タイラー・ペリー 夫がストーカーに変わる時』 (Tyler Perry's Divorce in the Black/アメリカ)*午後4時から独占配信2024年7月12日(金) 『DOGMAN ドッグマン』 *見放題独占配信2024年7月18日(木) Amazon Original『マイ・スパイ2 永遠の都へ行く』 (My Spy The Eternal City/アメリカ) *午後4時から独占配信

映画(韓国)

2024年7月28日(日) 『奈落のマイホーム』

アニメ映画(国内)

2024年7月12日(金) 『二ノ国』2024年7月17日(水) 『劇場版HUNTER×HUNTER ~緋色の幻影~』 『劇場版HUNTER×HUNTER The LAST MISSION』2024年7月19日(金) 『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』

テレビドラマ(国内)

2024年7月1日(月) 『#家族募集します』 『婚姻届に判を捺しただけですが』 『この恋あたためますか』 『GTOリバイバル』 『持続可能な恋ですか?~父と娘の結婚行進曲~』 『ドロップ』 『ながたんと青と -いちかの料理帖-』 『春になったら』 『わたし、定時で帰ります。』2024年7月8日(月) 『ブラックペアン』2024年7月12日(金) 『演じ屋 Re:act』 『18/40~ふたりなら夢も恋も~』2024年7月13日(土) 『恋する警護24時』 『BG~身辺警護人~』第1章 『BG~身辺警護人~』第2章 『マル秘の密子さん』 *見逃し・見放題配信2024年7月15日(月・祝) 『あきまへんで!』 『天城越え(1998年)』 『天国で君に逢えたら』 『二十六夜巡り』 『マラソン』 『流星の絆』2024年7月19日(金) 『しょせん 他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~』 *見逃し・見放題配信2024年7月22日(月) 『黒の女教師』 『Stand Up!!』 『天国に一番近い男-教師編 -』 『特上カバチ !! 』 『ハンドク!!!』 『ブラックボード~時代と戦った教師たち~』2024年7月25日(木) 『スカイキャッスル』 *見逃し・見放題配信2024年7月29日(月) 『山田太郎ものがたり』

テレビドラマ(海外)

2024年7月5日(金) Amazon Original『ミルザープル ~抗争の街~』 シーズン3(Mirzapur/インド) *午前3時半から独占配信2024年7月11日(木) Amazon Original『ソーセージ・パーティー ~理想郷 フードトピア~』シーズン1(Sausage Party/アメリカ) *午後4時から独占配信2024年7月12日(金) Amazon Original『それぞれの家族』シーズン1(Toda Familia Tem/ブラジル) *正午から独占配信2024年7月19日(金) Amazon Original『ベティ ~新たなる日々』シーズン1(Betty La Fea - La Historia Continua/コロンビア) *午後2時から独占配信

テレビドラマ(韓国・中国)

2024年7月1日(月) 『三体』 『先輩、その口紅塗らないで』 『智異山<チリサン>~君へのシグナル~』 『魔女は生きている~妻たちの復讐~』2024年7月8日(月) 『JunとJun』2024年7月17日(水) 『青春ウォルダム~運命を乗り越えて~』

テレビアニメ(国内)

2024年7月1日(月) 『神之塔 -Tower of God-』2024年7月3日(水) 『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』2024年7月4日(木) 『【推しの子】』第2期 『下の階には澪がいる』2024年7月5日(金) 『SHY』第2期 『ラーメン赤猫』 *見放題最速配信2024年7月6日(土) 『グレンダイザーU』 *見放題最速配信 『天穂のサクナヒメ』 『NINJA KAMUI』 『僕の妻は感情がない』2024年7月7日(日) 『神之塔 -Tower of God- 王子の帰還』 『杖と剣のウィストリア』2024年7月8日(月) 『異世界スーサイド・スクワッド』 『先輩はおとこのこ』 『多数欠』 『黄昏アウトフォーカス』2024年7月9日(火) 『義妹生活』2024年7月10日(水) 『疑似ハーレム』 『現代誤訳/超電導会議 ~Documentary of 現代誤訳~』 『女神のカフェテラス(第2期)』2024年7月11日(木) 『異世界ゆるり紀行 ~子育てしながら冒険者します~』2024年7月12日(金) 『小市民シリーズ』 『ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで』 『魔導具師ダリヤはうつむかない』2024年7月13日(土) 『異世界失格』 『エルフさんは痩せられない。 TV放送ver.』 『菜なれ花なれ』 『VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた』 『真夜中ぱんチ』2024年7月15日(月・祝) 『ばいばい、アース』2024年7月16日(火) 『ATRI -My Dear Moments-』 『キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦』 『キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 SeasonⅡ』 『恋は双子で割り切れない』 『負けヒロインが多すぎる!』2024年7月17日(水) 『なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか?』

音楽(国内)

2024年7月12日(金) 『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan”』 *独占配信

スポーツ

2024年7月6日(土) 『独占密着 那須川天心第4戦、中谷潤人、田中恒成、加納陸出場トリプル世界戦直前SP』 *見放題独占配信2024年7月13日(土) 『ボクシングナビ~プレミアムラウンジVol.1』 *見放題独占配信2024年7月20日(土) 『Prime Video Presents Live Boxing 9』 *独占ライブ配信2024年7月3日(水) 『CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024』ブラジル代表対コロンビア代表 *独占ライブ配信2024年7月5日(金) 『CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024』準々決勝:グループA1位対グループB2位 *独占ライブ配信2024年7月6日(土) 『CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024』準々決勝:グループB1位対グループA2位 *独占ライブ配信2024年7月7日(日) 『CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024』準々決勝:グループD1位対グループC2位 *独占ライブ配信 『CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024』準々決勝:グループD2位対グループC1位 *独占ライブ配信2024年7月10日(水) 『CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024』準決勝 *独占ライブ配信2024年7月11日(木) 『CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024』準決勝 *独占ライブ配信2024年7月14日(日) 『CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024』3位決定戦 *独占ライブ配信2024年7月15日(月・祝) 『CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024』決勝 *独占ライブ配信2024年7月24日(水) 『ブライトン&ホーヴ・アルビオンジャパンツアー2024』鹿島アントラーズ対ブライトン&ホーヴ・アルビオン*独占ライブ配信2024年7月28日(日) 『ブライトン&ホーヴ・アルビオンジャパンツアー2024』東京ヴェルディ対ブライトン&ホーヴ・アルビオン *独占ライブ配信

ドキュメンタリー(海外)

2024年7月25日(木) Amazon Original『シルク・ドゥ・ソレイユ:崖っぷちからの挑戦』(Cirque Du Soleil: Without A Net/アメリカ) *午後4時から独占配信

バラエティー(国内)

2024年7月5日(金) 『相席食堂』シーズン82024年7月17日(水) 『最続王 続きが気になる実話』 *独占配信

バラエティー(海外)

2024年7月5日(金) Amazon Original『ノット・ベリー・グランド・ツアー』(The Not Very Grand Tour/イギリス) *午前8時から独占配信

バラエティー(韓国)

2024年7月24日(水) 『ボクらの恋愛シェアハウス~Boys Love ∞(アンリミテッド)~』 『ボクらの恋愛シェアハウス2~Boys Love ∞(アンリミテッド)~』