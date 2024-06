SHINee、5度目の東京ドームライブ映像作品がオリコン週間Blu-ray Discランキング1位に

【その他の画像・動画を元記事で見る】

SHINeeが、6月19日にリリースしたライブ映像作品『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION] JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』が、7月1日付オリコン週間Blu-ray Discランキング初登場で1位を獲得した。

SHINeeの6年ぶり5度目の東京ドーム公演の模様を収めた本作。この公演は2023年9月から11月にかけて4都市を巡ったアリーナツアー『SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]』の集大成となるもので、2015年の初の東京ドーム公演からこれまでの彼ら歩みを辿るような一面もあり、SHINeeにとって東京ドームが特別な場所であることを改めて感じられる感動的なライブとなっている。

今作は全4形態発売され、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤には、2月25日の東京ドームライブ本編に加え、リハーサルや公演当日の様子など今回のツアーの裏側を余すことなく収めたドキュメンタリーと、SHINeeのライブの醍醐味でもあるユーモアたっぷりのMC集が特典映像として収録され、パフォーマンスだけではないツアーの見どころが詰め込まれている。

また、東京ドーム公演の象徴的なシーンでもあったオープニングのステージをイメージした「SHINee FANLIGHT DISPLAY」がグッズとして付属。さらに、PHOTOBOOK(100ページ)にはライブ本編に加えて貴重なオフショットを収めた見応えのある内容となっている。

SHINeeはグループ活動に加えてそれぞれソロ活動でもその存在感を示しており、KEYは日本オリジナルシングル「Tongue Tied」を配信中。7月よりソロ公演『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』を開催する。

