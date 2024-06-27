■定期公演＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”＞



10月05日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜open16:30 / start18:0010月06日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜open16:30 / start18:0010月09日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜open17:30 / start19:0010月10日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜open17:30 / start19:0010月15日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜open17:30 / start19:0010月16日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜open17:30 / start19:0010月30日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜open17:30 / start19:0010月31日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜open17:30 / start19:00（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999▼チケット・Ringo Jamシート：20,000円(税込) ※特典付き／詳細は後日発表・SS指定：15,000円(税込) ※特典付き／詳細は後日発表・S指定：12,800円(税込)・着席指定：12,800円(税込)※着席指定は 小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。応募方法：https://mrsgreenapple.com/news/detail/20263