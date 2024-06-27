Mrs. GREEN APPLE、新型FREEDのCMソングとして「familie」を書き下ろし
Mrs. GREEN APPLEが、Honda新型FREEDのCMソングとして新曲「familie」を書き下ろしたことが発表となった。
◆Mrs. GREEN APPLE 動画 / 画像
これは本日6月27日、Hondaウエルカムプラザ青山にて開催された新型「FREED」CM発表会にて明らかとなったものだ。新型「FREED」は6月28日に発売を予定。Mrs. GREEN APPLEも登壇した発表会では、「familie」が使用された新CMが披露されると共に、楽曲に込めた想いをメンバー自身が語った。新CMは本日よりテレビ放映がスタートしたほか、YouTubeチャンネルでも公開となっている。
■新曲「familie」
※Honda 新型FREED CMソング
■スタジアムツアー＜ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜＞
7月07日(日) ノエビアスタジアム神戸
open16:30 / start18:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
7月20日(土) 横浜スタジアム
7月21日(日) 横浜スタジアム
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
指定席：12,800円（税込）
※雨天決行・荒天中止
※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点）
※営利目的の転売禁止
■定期公演＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”＞
open16:30 / start18:00
10月06日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open16:30 / start18:00
10月09日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月10日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月15日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月16日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月30日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月31日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
・Ringo Jamシート：20,000円(税込) ※特典付き／詳細は後日発表
・SS指定：15,000円(税込) ※特典付き／詳細は後日発表
・S指定：12,800円(税込)
・着席指定：12,800円(税込)
※着席指定は 小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。
応募方法：https://mrsgreenapple.com/news/detail/20263
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