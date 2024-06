サンスター文具より、ゲーム『ペルソナ3 リロード』より月光館学園をモチーフにした「万年筆・インクセット」が登場!

2019年に創業100周年を迎えた筆記具メーカー「プラチナ万年筆」とコラボレーションした本格仕様の万年筆です☆

サンスター文具『ペルソナ3 リロード』万年筆・インクセット

価格:8,800円(税込) ※送料・手数料別途

予約期間:2024年6月27日(木) 13時〜

お届け予定:2024年11月

セット内容:万年筆×1個、インクボトル×1個、インクカートリッジ×1個、コンバーター×1個

販売店舗:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内サンスターステーショナリーストア ほか

万年筆の本体には、『ペルソナ3 リロード』をイメージしたブルーを採用。

キャップには主人公たちが通っている「月光館学園」の校章がプリントされています。

セットされているインクボトルには「タイトルイメージアート」をセレクト。

インク色もゲームをイメージした美しいオーロラブルーとなっています。

コンバーターの他にインクカートリッジ(ブルーブラック)も付いているので、手元に届き次第すぐに使えるのも嬉しいポイントです。

インクカートリッジが使用できるので、交換することにより繰り返し使用可能。

またコンバーターを使用してお好みのインクに入れ替えることもできます。

カートリッジを差し込んだまま約1年経っても、インクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。

万年筆を初めて使う方にもぴったりな仕様になっています。

ペン先は汎用性の高い「細字」が採用されています。

シンプルなデザインで、学校やビジネスシーンでも使いやすい仕様です。

