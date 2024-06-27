

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43141.44 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41481.69 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40815.66 新値三本足陽転値

40368.94 ボリンジャー:＋3σ(13週)

39821.95 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39790.31 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39767.55 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39448.14 ボリンジャー:＋2σ(25日)



39341.54 ★日経平均株価27日終値



39166.15 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39105.96 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39035.98 6日移動平均線

38912.82 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38869.42 均衡表転換線(日足)

38763.78 25日移動平均線

38702.82 均衡表転換線(週足)

38702.82 均衡表基準線(日足)

38564.75 13週移動平均線

38421.60 ボリンジャー:-1σ(25日)

38394.24 均衡表雲下限(日足)

38162.20 26週移動平均線

38079.42 ボリンジャー:-2σ(25日)

37963.36 ボリンジャー:-1σ(13週)

37737.24 ボリンジャー:-3σ(25日)

37361.96 ボリンジャー:-2σ(13週)

36890.47 均衡表基準線(週足)

36760.57 ボリンジャー:-3σ(13週)

36502.46 ボリンジャー:-1σ(26週)

35924.75 200日移動平均線

34842.72 ボリンジャー:-2σ(26週)

33182.97 ボリンジャー:-3σ(26週)

32560.98 均衡表雲上限(週足)

29800.78 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 86.99(前日85.40)

ST.Slow(9日) 80.21(前日69.08)



ST.Fast(13週) 52.16(前日54.75)

ST.Slow(13週) 47.32(前日48.18)



［2024年6月27日］



株探ニュース

