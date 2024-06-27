　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43141.44　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41481.69　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40368.94　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
39821.95　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39790.31　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39767.55　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39448.14　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

39341.54　　★日経平均株価27日終値

39166.15　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39105.96　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39035.98　　6日移動平均線
38912.82　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38869.42　　均衡表転換線(日足)
38763.78　　25日移動平均線
38702.82　　均衡表転換線(週足)
38702.82　　均衡表基準線(日足)
38564.75　　13週移動平均線
38421.60　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38394.24　　均衡表雲下限(日足)
38162.20　　26週移動平均線
38079.42　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37963.36　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37737.24　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37361.96　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47　　均衡表基準線(週足)
36760.57　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36502.46　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35924.75　　200日移動平均線
34842.72　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33182.97　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32560.98　　均衡表雲上限(週足)
29800.78　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　86.99(前日85.40)
ST.Slow(9日)　　80.21(前日69.08)

ST.Fast(13週)　 52.16(前日54.75)
ST.Slow(13週)　 47.32(前日48.18)

［2024年6月27日］

株探ニュース