º£¤¹¤°¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡ª »³Á±¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡¥«¥Ð¡¼¤Ç¾Ê¥¨¥ÍÂÐºö
¤³¤Îµ»ö¤Ï2023Ç¯8·î31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÏ¢ÆüÂ³¤¤¤¿ÌÔ½ë¡£ºòÇ¯¤Î²Æ¤ÏÅÅµ¤Âå¤ÎÀÁµá½ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤´²ÈÄí¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Ç¯¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥óÂå¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢»³Á±¤Î¡Ö¥¢¥ë¥ß¥¨¥¢¥³¥ó¥¬¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¼¼³°µ¡¤ËÄ¾¼ÍÆü¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç²¹ÅÙ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¡¢¸úÎ¨Äã²¼¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÎÀáÌó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼³°µ¡¤òÆü¸÷¤«¤é¼é¤ë
¡Ö¥¢¥ë¥ß¥¨¥¢¥³¥ó¥¬¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼³°µ¡¤òÆü¸÷¤«¤é¼é¤ê¡¢²¹ÅÙ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÊüÇ®¸ú²Ì¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¼³°µ¡Á´ÂÎ¤òÊ¤¤¤±£¤¹¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥Ð¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢Ç®¤ò¤¦¤Þ¤¯ÇÓ½Ð¤Ç¤¤ºÈ¿ÂÐ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¼¼³°µ¡¤ÈËÜÀ½ÉÊ¤ÎÀßÃÖÉôÊ¬¤Ë·ä´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¼³°µ¡¤ÎÊüÇ®¤òË¸¤²¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°ÌÌ¤Î¤Ò¤µ¤·ÉôÊ¬¤¬¿å¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤®¡¢Æü¸÷¤ò¼×¤ë¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¯ÎÏ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÇÀßÃÖ¤â³Ú¡¹
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡ÍÑ¥«¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ë¥ß¥¨¥¢¥³¥ó¥¬¡¼¥É¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤Î¼ê·Ú¤µ¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ð¡¼ËÜÂÎ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¼³°µ¡¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ð¡¼¤òÉÕ¤±¤ë¤È¼¼³°µ¡¤Î¸úÎ¨¤òµÕ¤Ë²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅß¾ì¤äÂæÉ÷¤Ê¤É¤Î°Å·¸õ¤Î»þ¤Ê¤É¡¢¼è¤ê³°¤¹µ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê³°¤·¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢ÆÍÈ¯Åª¤ÊÉ÷¤Ë¤è¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÔÈÎ¤Î¤Ò¤â¤Ê¤É¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¼³°µ¡¤Î±ø¤ìËÉ»ß¤äÎô²½ËÉ»ß¤Ë¤â
¾ï¤Ë³°¤ËÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼¼³°µ¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹´ü´Ö³°¤ËÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È·ÐÇ¯Îô²½¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¤É¤³¤í¡£¤·¤«¤â¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤ËÉÕ¤¤ä¤¹¤¤³°¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤òÄ¹¤¯ÊÝ¤Á¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ë¥ß¥¨¥¢¥³¥ó¥¬¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¼¼³°µ¡¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç±ø¤ì¤äÎô²½ËÉ»ß¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢³èÌö¤Î¾ì¤Ï²Æ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥µ¥ß¤ÇÄ´Àá²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥«¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¼ºÇÔ¤âËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï¼¹É®¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£