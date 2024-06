【モデルプレス=2024/06/27】UNESCOのオフシャルアカウントが26日、X(旧Twitter)を更新。13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のWONWOO(ウォヌ)が赤髪にイメージチェンジし、反響が寄せられている。同アカウントは英語で「@pledis_17 @UNESCO の#Youthの初の親善大使として歴史的に指名されたことを祝福します!」とつづり、SEVENTEENがフランス・パリのユネスコ本部で開かれたユネスコ青年親善大使の任命式に出席した際の写真を公開。SEVENTEENはK-POPアーティストとして初めてユネスコ青年親善大使に任命され、世界の若者のために100万ドル(約1億6000万円)を寄付すると表明した。

Congratulations to @pledis_17 on their historic nomination as @UNESCO's first-ever Goodwill Ambassador for #Youth!



Discover more about our partnership: https://t.co/buyCy8RGhH #GoingTogether #TeamSVT #SEVENTEEN #UNESCO pic.twitter.com/ZthpOFr2Ko