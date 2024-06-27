アニメ「ライザのアトリエ」よりライザとリラのプライズフィギュアが6月28日より展開開始！
【TVアニメ『ライザのアトリエ』Luminasta“ライザリン・シュタウト”】
【TVアニメ『ライザのアトリエ』Luminasta“リラ・ディザイアス”】
6月28日より 順次展開
(C)コーエーテクモゲームス/「ライザのアトリエ」製作委員会
【TVアニメ『ライザのアトリエ』Luminasta“リラ・ディザイアス”】
6月28日より 順次展開
セガは、プライズフィギュア「TVアニメ『ライザのアトリエ』Luminasta“ライザリン・シュタウト”/“リラ・ディザイアス”」を6月28日より全国のアミューズメント施設に順次展開する。
本製品は、アニメ「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」より主人公の「ライザリン・シュタウト（ライザ）」と「リラ・ディザイアス」を、同社のプライズフィギュアブランド「Luminasta」で商品化したもの。
フィギュアには豪華樽型の台座が付属していて、2体揃えることで並べて飾ることができる商品となっている。
「TVアニメ『ライザのアトリエ』Luminasta“ライザリン・シュタウト”」種類：全1種 サイズ：全長 約100mm × 160mm
「TVアニメ『ライザのアトリエ』Luminasta “リラ・ディザイアス”」種類：全1種 サイズ：全長 約100mm × 170mm
(C)コーエーテクモゲームス/「ライザのアトリエ」製作委員会
※掲載の製品は開発中のものがございます。実際の製品とはデザイン、仕様などが異なる場合がございます。