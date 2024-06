プレミアムバンダイに「ワールドコレクタブルフィギュアシリーズ」と「S.H.Figuarts」がコラボレーションした『ONE PIECE(ワンピース)』のフィギュアが登場!

「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-モンキー・D・ルフィ SPECIAL-」と「ワールドコレクタブルフィギュア×S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ(魂ウェブ商店Ver.)」の予約受付がスタートしています☆

バンダイ「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-モンキー・D・ルフィ SPECIAL-」

予約期間:2024年6月27日(木)12時〜9月1日(日)23時予定

お届け予定:2024年12月

価格:16,060円(税込)※送料・手数料別途

サイズ:全高約190mm(台座込み)

セット内容:塗装済み完成品フィギュア×6、専用台座×1

販売店舗:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

プレミアムバンダイに、『ONE PIECE(ワンピース)』の主人公「モンキー・D・ルフィ」がギア2〜5を発動させた姿を立体化したデフォルメフィギュアが登場!

さまざまな時期の「モンキー・D・ルフィ」と、ギア2〜5までの姿に特化した特別ジオラマ台座付きのセットです。

台座には「S.H.Figuarts」の「モンキー・D・ルフィ」も合わせて飾ることができます。

ワールドコレクタブルフィギュア×S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ(魂ウェブ商店Ver.)

予約開始日:2024年6月27日(木)

価格:3,300円(税込) ※送料・手数料別途

セット内容:本体、交換用手首パーツ左×1種右×2種、交換用表情パーツ×1種、樽ジョッキ、専用台座

サイズ:全高約75mm

「モンキー・D・ルフィ」が「ワールドコレクタブルフィギュア」サイズのアクションフィギュアとして登場。

15か所以上の可動機構を実装しているほか、豊富なオプションパーツが付いています。

別売りの「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM -モンキー・D・ルフィ SPECIAL-」と組み合わせて飾ることも可能です。

WCF×S.H.Figuartsコラボ記念キャンペーン

応募期間: 2024年6月27日(木)〜月1日(日)

WCFとS.H.Figuartsのコラボを記念したキャンペーンを開催。

「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-モンキー・D・ルフィ SPECIAL-」を予約した方の中から「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -冒険の夜明け-」を抽選で10名にプレゼント。

「ワールドコレクタブルフィギュア×S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ(魂ウェブ商店Ver.)」を予約した方の中から「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア SPECIAL モンキー・D・ルフィ-ギア5-」が抽選で10名にプレゼントされます☆

「ワールドコレクタブルフィギュアシリーズ(WCF)」と「S.H.Figuarts(エス・エイチ・フィギュアーツ)」のコラボレーションによる『ONE PIECE』の主人公「モンキー・D・ルフィ」を立体化したフィギュア。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約受付がスタートしている「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-モンキー・D・ルフィ SPECIAL-」と「ワールドコレクタブルフィギュア×S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ(魂ウェブ商店Ver.)」の紹介でした☆

