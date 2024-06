東京ディズニーシーでは、2024年7月1日より“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”を開催!

今回は、「シルクロードガーデン」に期間限定で登場する“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”カントニーズランチを紹介していきます

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”カントニーズランチ

価格:7,000円

提供期間:2024年7月1日から8月27日

提供時間帯:ランチ

前菜中国蒸しパンスズキの唐揚げと野菜のスパイシーソースイカとツブ貝の炒め豚肉と揚げ豆腐の醤油煮込み桃のムースとシナモン香る桃のコンポート ライチーソルベ

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」に、2024年7月1日(月)〜8月27日(火)の期間、“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”カントニーズランチが登場!

前菜や中国蒸しパン、メイン料理のほかにダッフィー&フレンズ7人全員の笑顔あふれる姿を表現したデザートが楽しめます。

中国蒸しパンはダッフィーのお顔形焼き印の入ったせいろで提供。

メインディッシュはきれいに小皿に盛られて提供されます。

ダッフィーたちのように一緒に笑顔になれるランチメニュー。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”カントニーズランチの紹介でした。

