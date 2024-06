「花火ウェルカムドーム」“撮影OK”夜空打ち上がる大輪花火の映像、コニカミノルタプラネタリウム5館で

コニカミノルタプラネタリウムは、「花火ウェルカムドーム」を2024年7月13日(土)から9月1日(日)まで、東京・有楽町のプラネタリア TOKYOなど全5館にて開催する。

大輪の花火がドーム全体に打ち上がる「花火ウェルカムドーム」

「花火ウェルカムドーム」は、プラネタリウム本編の上映前、夜空のドーム全体に花火が打ち上がる映像演出。華やかな大輪の花火とともに、寝転びながら写真撮影を楽しめる。涼しい室内のため、天候を問わずに鑑賞できるのも魅力だ。早めに入場し、夏の風情を感じてみてはいかが。

“夏の夜空”のようなブルーの羊羹やゼリー

また7月17日(水)から9月3日(火)までの期間は、「夏夜のキャンバス」フェアと題し、“夏の夜空”をテーマにしたスイーツなどがプラネタリア全5館の「ギャラリープラネタリア(Gallery Planetaria)」に集結。天の川のきらめきに着想したブルーの羊羹や、レモンピール入りの青色ゼリー、南国のプルメリアとジャスミンの花を用いたアロマが展開される。

“夕日”イメージのソーダフロートも

さらに7月13日(土)より、プラネタリアYOKOHAMA併設のカフェ「カフェ プラネタリア(Cafe Planetaria)」では、夏にぴったりなソーダフロート「サンセット(Sunset)」を用意。その名の通り“夕日”をイメージし、清涼感あふれるソーダにオレンジゼリーとストロベリーシロップを加えた1杯だ。トップのアイスクリームとともに、爽やかなドリンクを味わってみては。

【詳細】

コニカミノルタプラネタリウム「花火ウェルカムドーム」

期間:2024年7月13日(土)〜9月1日(日)

場所:プラネタリアTOKYO(有楽町)、プラネタリアYOKOHAMA(横浜)、プラネタリウム満天(池袋)、プラネタリウム天空(押上)、プラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)

上映時間:作品上映前、入場映像(約10分間)



■「夏夜のキャンバス」フェア

期間:7月17日(水)〜9月3日(火)

場所プラネタリアTOKYO、プラネタリアYOKOHAMA、プラネタリウム満天(池袋)、プラネタリウム天空、プラネタリウム満天NAGOYA「ギャラリープラネタリア」

価格例:

・HOSHI no YOKAN 1個 350円

・Unknown Sea -エウロパの海のゼリー- 400円

・THE AROMA OF THE EARTH -南国の海辺- 1,450円



■「サンセット」820円

期間:7月13日(土)〜

場所:プラネタリアYOKOHAMA「カフェプラネタリア」

外部サイト