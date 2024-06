ロッテリアにて開催されている「夏の牛カルビフェア」の第2弾として、”ネギ塩”を使ったバーガー4品が登場!

旨辛ソースやニンニクで、暑い夏にスタミナをつけて元気に過ごすことができるラインナップになっています☆

ロッテリア「ネギ塩 牛カルビバーガー」

販売期間:2024年7月4 日(木)〜7月下旬

販売店舗:全国のロッテリア(さいたまスーパーアリーナ店、ZOZOマリンスタジアム店、八景島シーサイドオアシスFS店を含む一部店舗を除く)

ロッテリアにて開催されている、暑い夏にぴったりなスタミナバーガーが登場する「夏の牛カルビフェア」

第2弾として、2024年7月4日より”ネギ塩”を使ったバーガーが登場します。

ラインナップは「ネギ塩 牛カルビバーガー」「旨辛ネギ塩 牛カルビバーガー」「ニンニクネギ塩 牛カルビバーガー」「さっぱりネギ塩 エビバーガー」の4種です☆

ネギ塩 牛カルビバーガー

価格:530円

ハンバーグパティに、レモンが香る爽やかな塩だれで味付けした牛カルビ肉をトッピング。

白髪ネギ、レタス、マスタード、マヨネーズと一緒にふっくらなめらかな食感のバンズで挟んでいます。

シャキシャキ食感の白髪ネギと、レモンの程よい酸味が際立つ牛カルビは相性抜群で、夏にぴったりの味わいです。

旨辛ネギ塩 牛カルビバーガー

価格:530円

「ネギ塩 牛カルビバーガー」に旨辛な味わいをプラスした「旨辛ネギ塩 牛カルビバーガー」

唐辛子の辛みとニンニクの旨み、ビネガーの酸味のバランスが絶妙な、特製旨辛ソースを合わせたバーガーです。

ニンニクネギ塩 牛カルビバーガー

価格:590円

「ネギ塩 牛カルビバーガー」に、ホクホクに揚げたニンニクをたっぷりトッピングした「ニンニクネギ塩 牛カルビバーガー」

ガツンときいたニンニクの旨みと塩だれの組み合わせが食欲をそそる、スタミナ満点の一品です。

さっぱりネギ塩 エビバーガー

価格:490円

プリプリ食感のエビを使用し、粗めに挽いたパン粉でサクサク食感に仕上げたエビパティを使った「さっぱりネギ塩 エビバーガー」

レモン香る爽やかな塩だれを合わせ、特製タルタルソース、レタス、白髪ネギと一緒にふっくらなめらかな食感のバンズで挟んでいます。

旨辛ソースやニンニクなど様々な味わいが楽しめる「夏の牛カルビフェア」第2弾。

ロッテリアにて2024年7月4日より販売が開始される「ネギ塩 牛カルビバーガー」の紹介でした☆

