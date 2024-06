オジー・オズボーンは、来月12〜14日に米アリゾナ州で開催されるホラー映画関連イベント<Mad Monster Party>に家族と共に出演予定だったが、現時点、旅行するのは困難な状態にあると、出演をキャンセルした。オジーの妻でマネージャーのシャロンは水曜日(6月26日)、ビデオ・メッセージをSNSに投稿し、「残念なことに、オズボーン家はフェニックスで開かれるMad Monster Partyへの出演をキャンセルしなくてはなりません。オジーは現時点、旅行ができないからです。しかしながら、(息子の)ジャックがそこに向かい、オズボーン家の旗を掲げます」と告知した。

