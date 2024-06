8月9日に迎える「ムーミンの日」に合わせ、2024年も「Respect for nature」をテーマに様々な企画を実施。

「ムーミンの日」を記念したお菓子やグッズが販売されるほか、様々なキャンペーンが開催されます☆

「ムーミンの日2024」まとめ

日本で『ムーミン』物語の原作者トーベ・ヤンソン氏の誕生日である8月9日が「ムーミンの日」と定めてから、2024年で19年を迎えます。

2022年には日本記念日協会に「記念日」として登録認定された「ムーミンの日」

「ムーミンの日」を記念し、2024年は「Respect for nature」をテーマに様々な企画が実施されます。

メインビジュアルはグリーンを基調として、「ムーミンたちと自然」を表現。

2024年の「ムーミンの日」に合わせ、お菓子やトートバッグ、ぬいぐるみなど、様々なグッズが販売されるほか、プレゼントキャンペーンも開催されます☆

ムーミン谷の仲間たちの「ガーデンライフ」を描いたシリーズも登場

販売店舗:MOOMIN SHOP ONLINE

自然とムーミン谷の仲間たちを描いた「ガーデンライフ」シリーズも夏の期間限定で登場!

ムーミン谷の夏は、植物を育てるのに最適な季節です。

何を育てるかワクワクする「ムーミンパパ」や、一年中かぼちゃが育てばいいのにとつぶやく「ムーミンママ」など、思い思いに過ごす様子が描かれています。

そんな「ガーデンライフ」シリーズのアートを取り入れた和菓子やグッズを紹介していきます☆

ムーミンの日2024 どらやき

価格:

どらやき(ムーミン焼印3個、リトルミイ焼印2個入り)1,944円(税込)

どらやき・お茶(緑茶ティーバッグ5個入り)セット 3,240円(税込)

発売日:7月4日(木)12:00〜受注開始

横浜文明堂伝統の銘菓どらやきに「ムーミン」の焼印が入った「ムーミンの日」限定和菓子が仲間入り。

どらやきによく合うお茶がついた数量限定の特別セットは、お盆のお土産やお中元にもおすすめです。

ガーデンライフ トートバッグ

価格:1,870円(税込)

夏らしいジュート素材を使ったトートバッグ。

「リトルミイ」がさわやかなグリーンであしらわれた、お出かけに連れて行きたくなるバッグです。

ガーデンライフ ウッドキーホルダー

価格:770円(税込)

ウッド素材でできたおしゃれなキーホルダー。

「ガーデンライフ」のアートが使われています。

ガーデンライフ スカーフ

価格:2,420円(税込)

サイズ:50cm×50cm

グリーンとライラックのカラーでデザインされたスカーフ。

バッグに巻いてワンポイントにしたり、首に巻いてコーディネートしたりと、様々なアレンジを楽しめます。

8月9日「ムーミンの日」記念グッズ

8月9日に迎える「ムーミンの日」を記念したグッズも多数ラインナップ。

「ムーミン」たちと一緒に記念日をお祝いできる、特別仕様のぬいぐるみやスペシャルコレクションなどが展開されます。

ムーミンの日2024マシュマロムーミン Sサイズ 花冠

価格:4,400円(税込)

予約開始日:7月2日(火)12:00〜

お届け日:7月下旬頃

販売店舗:セキグチ公式オンラインショップ

8月9日の「ムーミンの日」を記念したぬいぐるみ。

ふわふわ手触りの「ムーミン」が、花冠をかぶっている特別仕様です。

花冠のカラーは「ムーミンの日」のメインビジュアルをイメージしたグリーンを基調としていて、お祝いムードたっぷりのデザインです。

ビクトリノックス ムーミンコレクション

価格:

マルチツール 「クラシックSD」 全3型(スモールサイズ)4,180円 (税込)

マルチツール 「クライマー」 全3型 (ミディアムサイズ) 9,900円 (税込)

カトラリー「ピクニックナイフ」 2色展開 4,400 円(税込)

カトラリー「カッティングボード」 2色展開 6,600円(税込)

発売元:ビクトリノックス ジャパン株式会社

マルチツールやキッチンナイフなどを手掛ける「ビクトリノックス」から、8月9日「ムーミンの日」より日本限定のコレクションが登場。

優れた機能を搭載したコンパクトなフォルムのマルチツールに、「ムーミン」のアートが繊細に表現されています。

マルチツールに加え、折りたたみ式のピクニックナイフとカッティングボードも発売されます。

レ・クリント ムーミン モデル

価格:143,000円(税込)

スペック:E17 LED 40W相当

サイズ :φ 27cm/H 29cm

重さ :約1.5kg ※専用の外箱用スリーブ付き

発売元:株式会社スキャンデックス

1943年に設立された、デンマークを代表する王室御用達の照明ブランド「レ・クリント」

今回発売される手折りのプリーツシェードは、日本の折り紙がヒントになっています。

シェードの美しい陰影と小ぶりのテーブルスタンドにあしらわれた「ムーミン」のアートが見事に調和したライトです。

Moomin Moveとムーミンオフィシャルスポットとのコラボキャンペーン

開催期間:2024年7月8日(月)〜9月1日(日)

実施スポット:ムーミンショップ 全店、ムーミンショップ カジュアルエディション 全店、ムーミンカフェ 軽井沢、ムーミンバレーパーク、ムーミン公式ファンクラブ(アプリ内の報酬のみ)

キャラクターカードやアプリ内の報酬がもらえるプレゼントキャンペーンを開催。

GPSを使用して「ムーミン」の世界を歩くことができるアプリ「Moomin Move」をダウンロードして各スポットで二次元コードを読み込むだけで参加できます。

タオル美術館「“ムーミントロール”デザインタオル」

実地期間: 2024年7月29日(月)〜8月12日(月・祝)

実施店舗:タオル美術館直営店 約30店舗・タオル美術館公式オンラインショップ

「タオル美術館」直営店の約30店舗にて、ムーミンの日に合わせて”ムーミントロール”があしらわれたタオルが店頭に大集合!

“ムーミントロール”のさまざまなポーズや表情、カラーやデザインのタオルが勢揃いするのは「ムーミンの日」ならではです。

暑い夏の時期に活躍するお気に入りのタオルが見つかります☆

ベルメゾ「ムーミンの日」記念プレゼントキャンペーン

スケジュール:

・第1弾:2024年7月12日(金)〜7月25日(木)23:59

・第2弾:2024年7月26日(金)〜8月9日(金)23:59

ベルメゾンにて「ムーミンの日」を記念して2つのプレゼントキャンペーンを開催。

第1弾は、「ムーミンの日はムーミンバレーパークに行こう!キャンペーン」です。

期間中に対象商品を税込み5,000円以上注文し応募すると、抽選で10名に「ムーミンバレーパーク」の1デーパスがプレゼントされます。

第2弾の「ムーミングッズプレゼントキャンペーン」では、対象商品を1点以上ご購入で、ウォールシールまたはタンブラーが貰えるキャンペーンです。

トートバッグキャンペーン

期間:2024年7月1日(月)より順次開始※無くなり次第終了

実施店舗:ムーミンショップ 全店・ムーミンショップ カジュアルエディション 全店・MOOMIN SHOP ONLINE・MOOMIN SHOP 楽天市場店・ムーミンカフェ 軽井沢の他、全国各地で開催

全国各地でトートバッグのプレゼントキャンペーンが開催されます。

2024年のメインビジュアルを使った限定デザインです。

8月9日に迎える「ムーミンの日」を記念した様々な企画が盛りだくさん。

2024年8月9日に向けて順次展開される、「ムーミンの日2024」情報の紹介でした☆

