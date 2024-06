素足でサッと履けるサンダルが欠かせない夏。今年のお供はもうゲットしましたか?まだ決めかねているという人は、フットウェアブランド「 SHAKA(シャカ) 」と沖縄発の人気ビールメーカー「Orion Beer(オリオンビール)」の珍しいコラボをチェック!機能性に優れたスポーツサンダルをベースにした、初のコラボレーションモデルが登場しています。「SHAKA」と「オリオンビール」の異業種コラボに注目

フットウェアブランド「SHAKA」と沖縄発のビールメーカー「オリオンビール」による、初のコラボレーションが実現。オリオンビールは、“沖縄から、人を、場を、世界を、笑顔に。”をコンセプトに、沖縄で設立され60年以上の歴史を持つビールメーカーです。星がデザインされた缶ビールのデザインを、見たことがある人も多いのではないでしょうか。今回登場したのは、バタフライ形状のネオプレンアッパーが印象的な「CHILL OUT SF」をベースにカスタマイズした特別モデル。コラボサンダルは、「SHAKA」公式オンラインストアとSHAKA POP-UP STORE(一部店舗)、「オリオンビール」公式通販とオリオンオフィシャルストアにて購入可能です。オリオンビールカラーがデザインされた、特別モデル「CHILL OUT SF for Orion Beer(チルアウトSFフォーオリオンビール)」(税込1万5950円)は、『TAUPE』1色のみの展開。22.0〜28.0cmまで幅広いサイズが用意されているため、友達や恋人とおそろいにするのもおすすめです。沖縄旅行でペアコーデにするのもかわいいですね!ベールとなっているのは、SHAKAの数あるラインナップの中でも1、2を争う人気モデルの「CHILL OUT SF」。アッパー素材をメッシュにすることで、通気性をアップさせ、清涼感をプラスしているといいます。ウェビングテープのストライプには、「オリオン ザ・ドラフト」を象徴するカラーリングを採用。SHAKAの形はそのままに、“オリオン”らしさが反映されていて特別感がありますよね。タグには「オリオンビール」と「SHAKA」のロゴと、沖縄の伝統的なミンサー柄をデザイン。ミンサー柄とは、琉球王朝の時代から沖縄に伝わる「ミンサー織り」の柄のことで、5つと4つの模様からなるその柄には「いつの世も末永くしあわせに…」という意味が込められているそうですよ。コラボを記念した限定Tシャツも誕生今回のコラボを記念した、限定の「Orion Beer×SHAKA コラボT-SHIRT(オリオンビール×シャカ コラボTシャツ)」(税込4950円)も登場。フロントには、オリオン ザ・ドラフトをキャラクターにアレンジしたグラフィックがプリントされています。浮き輪をまとった犬もデザインされており、夏らしさばつぐん。よ〜く見ると、足元はコラボモデルを履いているんです!せっかくならコラボサンダルとTシャツを両方ゲットして、沖縄コーデを楽しみたいですね。夏に向けて新しい一足をゲットしよSHAKA公式オンラインストアでは、コラボサンダルのみの単体販売はなく、サンダルとTシャツのセット販売のみ(Tシャツは単体販売あり)。コラボサンダルを単体で購入したい場合は、Orion Beer公式通販のサイトをチェックしてくださいね。展開店舗SHAKA公式オンラインストアhttps://shaka-jp.comSHAKA POP-UP STORE(※開催店舗は下記よりご確認ください)https://shaka-jp.com/pages/shaka-pop-up-ssOrion Beer公式通販https://shop.orionbeer.co.jp/Orion オフィシャルストアhttps://www.orionbeer.co.jp/参照元:株式会社 ブルームーンカンパニー プレスリリース