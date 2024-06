ビリー・アイリッシュが3rdアルバム『HIT ME HARD AND SOFT』のプロモーションのために来日。6月21日に放送された音楽番組『ミュージックステーション』(テレビ朝日系)に電撃出演したことが大きな話題となった。

【写真】ビリー・アイリッシュとタモリのセルフィー/HYDE、GLAY、Travis Japanらとの集合ショット

そんな中、番組公式X(旧Twitter)では、放送中にビリーが司会のタモリと撮った4枚のセルフィーが公開。「タモリさんもとても楽しそう」と記されている通り、ふたりは笑顔いっぱいの表情で写っている。

■『Mステ』出演アーティストたちもビリーとの集合ショットを続々公開!

また、当日出演していたアーティストたちもそれぞれSNSにビリーとの集合ショットを投稿している。

HYDEは、ビリーとタモリ、MY FIRST STORY、GLAY、ENHYPENのJAY(ジェイ)との集合ショットを、「ビリーもいいけどタモリさんも嬉しい」(X)、「Billie is great of course, but I was happy to see Tamori-san too」(Instagram)と感想を添えて投稿した。なお、GLAYも同じ写真を公式Instagramにて公開している。

また、Travis Japanは公式Instagramに「We took a photo with Billie Eilish!!So glad to meet you!! Thank you so much!!(ビリー・アイリッシュと写真を撮りました!! 会えてとても嬉しいです!! 本当にありがとう!!)」というコメントと、ダブルピースをするビリーを囲んでの集合ショットを投稿し、喜びを伝えた。