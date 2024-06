Image: shutterstock

YouTubeにアップされている何十億もの動画のうち、あなたが一生に目にするのはごく一部でしょう。

重要なポイントだけを知りたいのに、そこにたどり着くまでにたくさんのことに目を通さなければならない動画もあります。それは無駄な時間です。

もし、視聴する動画の重要な情報を要約することで、視聴時間を短縮できるとしたらどうでしょう?

幸いなことに、GoogleのAIチャットボットであるGeminiには、YouTubeの拡張機能が組み込まれており、デフォルトで有効になっています。

GeminiでYouTube拡張機能を有効にする方法

Geminiでは、利用可能なすべての拡張機能がデフォルトで有効になっています。

しかし、確認する必要がある場合、デスクトップとAndroid/iOSスマホでは次のように行ないます。

デスクトップ版

1.デスクトップでは、ブラウザでGeminiを開く。 2.使用するGoogleアカウントにログインしていることを確認する。 3.左サイドバーの「設定」をクリックし、メニューから「拡張機能」を選択する。YouTubeのトグルスイッチが青でなければ、切り替える。

モバイル版

1.Geminiアプリ(Android)、またはGoogleアプリ(iOS)でGeminiを開く。ブラウザからもアクセス可能。 2.プロフィール写真をタップし、「拡張機能」を選択してリストを開く。 3.YouTubeが無効になっている場合は、トグルスイッチを有効にする。

Geminiを使ってYouTube動画を要約する方法

1.要約したい動画を開く。 2.デスクトップの場合はアドレスバーから、モバイルの場合は共有メニューからURLをコピーする。 3.リンクをGeminiに貼り付け、「summarize it step-by-step, translate it into Japanese」で実行する。

下のスクリーンショットが示すように、筆者がちょうど見たばかりの動画について、正確な仕事をしてくれました!

この要約機能は、動画から重要な詳細情報を抜き出す必要がある場合に、特に便利でしょう。たとえば、レビューされている製品の価格や複数モデルの価格比較などです。

筆者は、特に説明文やコメントで何も示唆されていないようなときに要点を生成し、長い動画を見る価値があるかどうか、チェックするのによく使います。

※Geminiは、キャプションや字幕など、YouTubeが自動的に生成するテキストを使ってYouTube動画を要約します。つまり、動画にキャプションや字幕がない場合は、動画からは何も抽出できません。また、要約機能はすべての言語に対応しているわけではありません。現在対応しているのは英語、日本語、韓国語のみ。

TIPS 1. Gemini×YouTubeを学習ツールとして使うのもおすすめ

Geminiは、好きなトピックの動画をいくつかピックアップすることも可能です。

その際のフォローアップとして、Geminiに特定の動画、またはすべての動画を要約してもらうことができます。

GeminiとYouTubeの組み合わせは、構成がしっかりしていて情報量の多い動画と相性が良いでしょう。この方法を使えば、トピックの深い部分に飛び込む前に、概要をすばやく知ることができます。

また、適切なプロンプトがあれば、動画についてGeminiとQ&Aセッションをはじめたり、多様な動画から学ぶための独自の「Sparknotes(元はアメリカの学習支援サイト。概要や要点などがまとまっている)」を作成したりすることができます。

TIPS 2. Geminiに理想の「情報フォーマット」を伝えよう

動画内で2つのアイテムを比較する場合(たとえば「どっちのノートPCを買うか」など)、Geminiに情報をきれいな表にしてもらうと視覚的に便利でしょう。

また、Geminiに長所と短所を提示するように頼むこともできます。時には、追加のプロンプトなしでAIがこれを行なうこともありますよ。

※プロンプト「summarize it step-by-step, translate it into Japanese」を追記しました(2024.5.23)

