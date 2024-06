Appleは自社製品を非公式の修理店やユーザー自身で修理可能にする取り組みを進めており、iPhoneの修理に中古部品を利用可能にすることも約束しています。2024年6月に公開された長寿のための設計に関するホワイトペーパーでは、サードパーティ製ディスプレイやバッテリーのソフトウェアサポートを2024年中に強化することが発表されました。Longevity_by_Design - Longevity_by_Design.pdf

Appleが6月に公開したホワイトペーパー「Longevity, by Design」では、2024年にサードパーティ製のiPhone部品に対するソフトウェアサポートを強化すると述べられています。具体的には、これまでApple純正のスクリーンでしか利用できなかった「True Tone」が、サードパーティ製ディスプレイでも有効化されます。True Toneはセンサーを用いてディスプレイの色と明度を周囲の光に自動的に適応させ、画面をより自然に表示できるようにする機能です。Appleによると、True Toneは個々のデバイスごとに異なるサーバー側のキャリブレーションと、製品ディスプレイと光センサー間の正確な通信に依存しているため、サードパーティ製ディスプレイでは十分な精度が出ない可能性があるとのこと。「ディスプレイが満足いくパフォーマンスを発揮しない場合、設定でTrue Toneを無効にすることができます」とAppleは述べています。また、最大容量やサイクル数といったバッテリー状態に関する表示も、純正バッテリーだけでなくサードパーティ製バッテリーにも対応する予定です。しかしAppleの分析によると、新品として販売されているサードパーティ製バッテリーの一部は実際のところ中古品であり、バッテリー状態が新品に見えるよう操作されていることがあるとのこと。そのため、サードパーティ製バッテリーの状態は表示しつつも、その情報が正しいかどうかはAppleが検証できないことも通知するとしています。サードパーティ製ディスプレイとバッテリーにおけるTrue Toneとバッテリー状態の表示は、いずれも2024年中に利用可能になる予定です。正確な時期については不明ですが、海外メディアのThe VergeはiOS 18にソフトウェアサポートが含まれるのだろうと予想しています。また、Appleは修理が必要な部品を特定するのに役立つ診断ツール「Apple Diagnostics for Self Service Repair」が、イギリス・フランス・ドイツ・オランダなどヨーロッパ32カ国で利用可能になったことも発表しました。