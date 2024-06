東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2024年7月1日〜8月31日までの期間、「ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ」を開催!

各レストランやラウンジで特別なメニューが登場します!

今回は、「ベッラヴィスタ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ」のスペシャルメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2024年7月1日 〜 2024年8月31日

今回は、「ベッラヴィスタ・ラウンジ」で提供されているスペシャルメニューの「ランチコース」、「ディナーコース」に「グルメディナーコース」、「スペシャルドリンク」の4種類を紹介していきます☆

“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”ランチコース

© Disney

価格:6,700円

提供時間帯:ランチ

信州サーモンのマリネとマスカルポーネ 胡瓜のジュレキタッラ ポーク 茄子 青唐辛子真鯛のインパデッラ ムール貝 うずら豆のミネストラ または 牛フィレ肉のビステッカ アスパラガスとパンチェッタのサルタート 空豆のピュレバナナのブディーノ パッションフルーツジェラートコーヒー または 紅茶

ランチの時間帯に提供される「“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”ランチコース」

前菜、パスタ、メイン、デザートの全4品に、コーヒーまたは紅茶をいただけます。

メインは「真鯛のインパデッラ ムール貝 うずら豆のミネストラ」または、「牛フィレ肉のビステッカ アスパラガスとパンチェッタのサルタート 空豆のピュレ」の2種類から選択が可能◎

お魚料理とお肉料理、お好みで選べるのがうれしい!

デザートプレートには、かわいい「ミニーマウス」も添えられています。

※ご利用時間は120分となります

“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”ディナーコース

価格:14,000円

提供時間帯:ディナー

アンティパスト・ミスト イカと海苔のゼッポレ モッツァレッラスープとトマトジュレ 南瓜のアグロドルチェ 生ハム 縞鯵のマリネと桃 日向鶏のインサオールカサレッチェ カルチョフィ カラスミ 胡桃アイナメと帆立貝とムール貝のズッパディペッシェ牛フィレ肉のビステッカ マルサラソース グリーンタプナードのエスプーマと夏野菜チョコレートシフォンケーキと塩キャラメルガナッシュ トロピカルフルーツジェラートコーヒー または 紅茶

ディナーの時間帯にいただける「“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”ディナーコース」

全4品のお料理にデザート、コーヒーまたは紅茶がコースで提供されます。

デザートプレート「チョコレートシフォンケーキと塩キャラメルガナッシュ トロピカルフルーツジェラート」は、塩キャラメルにトロピカルフルーツと夏らしいテイストに☆

夏野菜や魚介類をたっぷりと使用した季節感も楽しめるお料理が堪能できます。

※ご利用時間は120分となります

“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”グルメディナーコース

© Disney

価格:16,500円

提供時間帯:ディナー

アンティパスト・ミスト イカと海苔のゼッポレ モッツァレッラスープとトマトジュレ 南瓜のアグロドルチェ 生ハム 縞鯵のマリネと桃 日向鶏のインサオールリングイネ 鱧とセルヴァチコアイナメと帆立貝とムール貝のズッパディペッシェ和牛サーロインのビステッカ マルサラソース グリーンタプナードのエスプーマと夏野菜 または 鴨むね肉のアッロースト 万願寺唐辛子とポテトのピュレ 無花果のマルメラータチョコレートシフォンケーキと塩キャラメルガナッシュ トロピカルフルーツジェラートシェフこだわりのティラミスコーヒー または 紅茶

ディナーの時間帯には「“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”グルメディナーコース」も用意されています。

「アンティパスト・ミスト」では1皿でたくさんのお料理が少しずつ楽しめ、色鮮やかな前菜の数々が食欲をそそります!

またメインは「和牛サーロインのビステッカ マルサラソース グリーンタプナードのエスプーマと夏野菜」または「鴨むね肉のアッロースト 万願寺唐辛子とポテトのピュレ 無花果のマルメラータ」の2種類から選ぶことができます。

デザートプレートには「ミッキーマウス」や、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのロゴもあしらわれ、上品な雰囲気☆

※ご利用時間は120分となります

“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

ピーチシロップ、ブルーシロップ、マスカットジュース、パイナップルジュース、ソーダ、レモン、ブルーベリー、エディブルフラワー

ランチとディナーの時間帯で楽しめる「“ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ”スペシャルドリンク」

マスカットジュース、パイナップルジュース、ソーダがベースのドリンクで、シロップで表現された涼やかなブルーが目をひきます!

さらにトッピングされたレモンやエディブルフラワーで南国気分も味わえます。

東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーを望めるイタリアンレストランでいただけるコース料理。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「ベッラヴィスタ・ラウンジ」で期間限定で登場する「ザ・フレーバー・オブ・ミラコスタ」のスペシャルメニューの紹介でした☆

