¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ëÇÐÍ¥à°µÅÝÅª¡¦Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëá°¦Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á!!¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸÷GENJI¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂçÂô¼ùÀ¸¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤ÏËÜÆü¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ã¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï4»þ´Ö¼ø¶È¤Ç²¼¹»¤·¤¿Ì¼¤È¥Á¥ã¥ê¤ÇÇã¤¤Êª¤Ø¡£Ì¼,¥Ý¡¼¥º¤¬¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¾Ð¡×¤È¤·¤Æ¸ªÁÈ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£È±¤ò¸å¤í¤Ç¤Þ¤È¤á¾Ð´é¤ÎÂçÂô¤È¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿¼êÂ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯°¦Ì¼¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÂô¤Ï11Æü¤Ë¤âÌ¼¤Î¼ø¶È»²´Ñ¤ÇË¬¤ì¤¿³Ø¹»¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¡¢ÇØ¶Ú¤¬¥Ô¥ó¡ª¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¤Ë¤·¤Æ¤âÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²‼️¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¾îÍÍ¤È¤Æ¤âÈþ¿Í¤µ¤ó´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¿Æ»Ò¤À¤Í¡£Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£