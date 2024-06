セブン-イレブンに、ゴンチャとキリンビバレッジが共同開発したペットボトル飲料が登場!

烏龍ティーとコクのある黒糖の甘みが調和した「貢茶 黒糖烏龍ミルクティー」と、台湾産阿里山(ありさん)烏龍ティーを使用した「貢茶 阿里山烏龍ピーチティーエード」が発売されます☆

セブン-イレブン ゴンチャ「貢茶 黒糖烏龍ミルクティー/貢茶 阿里山烏龍ピーチティーエード」

発売日:2024年7月2日(火)

価格:各168円(税抜)

容量:400ml

販売店舗:全国のセブン-イレブン店舗

ゴンチャとキリンビバレッジが共同開発した「貢茶 黒糖烏龍ミルクティー」と「貢茶 阿里山烏龍ピーチティーエード」がセブン-イレブン限定で登場!

多くの方に新しいティーの魅力を知ってほしいという想いから提携し、中国福建省産の芳醇な香りを持つ烏龍ティーを使ったドリンクが共同開発されました。

キリンビバレッジの「キリン 午後の紅茶」と「キリン 生茶」を通じて長年培ったティーの味づくりの技術を活かし、ゴンチャ監修の元、店頭で人気の高いメニューのおいしさが楽しめるペットボトル飲料です☆

貢茶 黒糖烏龍ミルクティー

ゴンチャの人気ドリンクの一つである、黒糖を使った「貢茶 黒糖烏龍ミルクティー」

中国福建省産の芳醇な香りを持つ烏龍茶と、コクのある黒糖の甘みが調和した、贅沢な味わいの黒糖烏龍ミルクティーです。

貢茶 阿里山烏龍ピーチティーエード

台湾のお茶どころ阿里山産の上質な味わいの烏龍茶葉を50%使用した「貢茶 阿里山烏龍ピーチティーエード」

すっきりとしながらも華やかな香りの「阿里山烏龍ティー」に、甘い香りとジューシーな味わいの黄桃を合わせた、贅沢な味わいのフルーツティーです。

店頭で人気の高いメニューのおいしさが手軽に楽しめる、日本初となるゴンチャブランドのペットボトル飲料。

「貢茶 黒糖烏龍ミルクティー」と「貢茶 阿里山烏龍ピーチティーエード」は、2024年7月2日より全国のセブン-イレブン限定で発売です☆

